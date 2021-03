El espíritu colaborativo del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de Río Negro, esta semana redobló sus esfuerzos y envió una nueva brigada para ayudar en el combate de incendios iniciados hace una semana en la Comarca Andina. Además, puso a disposición dos unidades para trasladar donaciones organizadas por un grupo de vecinos de San Carlos de Bariloche.





Al respecto, el Jefe del SPLIF Bariloche, Orlando Báez, detalló que “estamos presentes con diez integrantes trabajando en la zona de Mallín Cume, además seis combatientes y una autombomba regresaron el lunes de la zona de Los Radales y hoy martes salen diez personas más y dos unidades para trabajar en El Hoyo y Golondrinas”.





“Este último pedido del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, se motiva porque en las partes altas donde todavía no se pudo llegar con personal se han reactivado los incendios. Ya el lunes comenzaron a subir combatientes y la idea es que el SPLIF se sume a esas tareas”, agregó.





En cuanto al perfil social que mantuvo históricamente el SPLIF, Báez expresó que “a todas las tareas le hemos sumado que el domingo pusimos a disposición una camioneta para llevar donaciones que nos solicitaron un grupo de vecinos; y el lunes salió también un camión playo con donaciones para la zona de El Hoyo”.





El organismo provincial asiste al servicio de incendios de Chubut desde el primer momento de los terribles incendios, que comenzaron el martes 8 a las 16 en Lago Puelo, El Hoyo y Las Golondrinas, enviando decenas de brigadistas de El Bolsón y Bariloche, además de móviles, equipos y herramientas.





Esta asistencia se extiende esta semana con refuerzo para el ataque a sectores que aún permanecen activos y avanzando, y en otros sectores en la extinción definitiva.





Solidaridad a pleno





Báez relató que el aporte solidario comenzó el domingo último cuando recibieron “la solicitud de un vecino de Bariloche que estaba haciendo una campaña para juntar cosas para los damnificados por los incendios”.





“Tratamos de colaborar en todo sentido, no sólo en el combate de incendios, sino en esta situación en particular que se ha dado de gran pérdida de viviendas. Poder colaborar con alguna unidad para el traslado de materiales y donaciones que se hayan juntado, porque entendemos la grave situación que están pasando los vecinos, lo hemos visto”, relató el Jefe del SPLIF.





Una catástrofe nunca vista





Asimismo, Báez, sostuvo que “trabajo en el SPLIF hace 16 años y he estado en distintas partes del país colaborando y la verdad que un incendio como éste no tengo registro de haberlo visto, lo hemos hablado también con mis compañeros y no recordamos antecedentes de algo similar”.





Por su parte, el combatiente del SPLIF, Mario Marín, que hace 11 años presta servicios en el organismo, comentó que participó del incendio de la zona de El Boquete, el cual comenzó en Cuesta del Ternero hacia El Maitén. “Allí trabajamos en la construcción de líneas contra fuego con máquinas y nosotros con herramientas manuales. También con un URO en la liquidación de puntos calientes”, dijo.





Más adelante, detalló que “estuve cinco días trabajando en el combate del incendio, el lugar es de muy difícil acceso, el terreno era muy blando, hacía mucho calor, el personal tuvo mucho desgaste, trabajamos de forma incansable por las condiciones peligrosas, como la altura de las llamas, el viento y el tipo de vegetación”.





También colaboran en el combate de los incendios de la Comarca Andina, el SPLIF El Bolsón con agentes entre brigadistas, radioperadores, servicios, logística, técnica y torrero. El Servicio Provincial de Manejo del Fuego Chubut, con brigadistas, equipamiento y autobomba trabajando en el ingreso del incendio en su jurisdicción. Y Bomberos Voluntarios El Maitén.





