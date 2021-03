-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN----------------- Luis Espinoza-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN----------------- powered by 123ContactForm.com | ESCRIBANOS

Huelga decir que se trata de un crédito varias veces millonario que al compás de la devaluación se pretende ir licuando con el paso del tiempo. Dijo allí también Pogliano: “…obviamente tengo ganas de seguir creciendo y trabajando por y para la gente…”, no sin antes haberse arrogado “…después de haber saneado las cuentas del municipio”. Terminando, o Sbacco no es gente o Pogliano no sabe lo que es sanear las cuentas. Que injusto no?