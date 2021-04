Cumplido un mes de los trágicos incendios que afectaron a más de 500 viviendas en el Noroeste chubutense, vecinos de El Hoyo marcharon al municipio para reclamar por los servicios básicos. “Poco peso electoral, sin planificación porque saben que dentro de la planificación no pueden hacer lo que quieren y una provincia quebrada es el coctel para una tragedia”, declaro Nestor Capano vecino autoconvocado.

En diálogo con noticias del Bolsón Néstor Capano, vocero del multitudinario grupo destacó: “la situación es desesperante, es una actitud deshumanizada por completo por parte de quienes están recibiendo los fondos y no están accionando en consecuencia. Porque realmente cualquier persona que se le diga que uno vive durante 30 días sin luz y sin agua después de haber acomodado toda su vida a la luz y el agua me parece que es esto deshumanizado el tratamiento que se nos está dando”, enfatizó Capano.

Con todo, el vecino agrego “todos los vecinos no solamente de El Hoyo, sino de todo el noroeste de Chubut estamos reclamando por la pronta presencia de aquí las autoridades que puedan poner en funcionamiento estos dineros que se dice que están llegando pero que no se efectivizan a la hora de estar en contacto directo con los damnificados”.

















Más especuladores que políticos

En relación a las grandes donaciones que llegaron y no se sabe dónde están detallo: “esto es un desorden, una falta de planificación, una improvisación constante que realmente no sabemos los vecinos porque no somos convocados a participar en la organización, todo lo pretenden organizar algunas personas que yo diría que son más especuladores que políticos y que están tratando justamente de manejar situaciones que se les escapan de las manos el problema es muy grande a esto se le debe agregar que antes del incendio veníamos soportando reiterados cortes de luz y caca cuando se corta la luz se corta el agua”.





Reclamos de vieja data

Seguidamente Capano explicó que es un problema antiguo, “nosotros estamos también solicitando que de una vez por todas se permita que la propia recaudación que se hace acá en la localidad, que una parte quede para que los empleados de la dirección servicios públicos pueda justamente utilizarlos porque dicen que no tienen plata ni para la nafta de los vehículos”.





Poco peso electoral, sin planificación y una provincia quebrada el coctel para una tragedia.

Finalmente, consultado sobre porque se llego a esta situación el vecino fue contundente, “se lo voy a decir de varias maneras la primera que a mí se me ocurre es que todo el departamento Cushamen pesa nada más el 5% en el padrón electoral me da la sensación a mí que allá hay una lisa y llana especulación de que somos ciudadanos no de segunda de tercera o de cuarta. Esa es la primera cosa que le digo la segunda que se improvisa permanentemente no hay planificación, le huyen a la planificación porque saben que dentro de la planificación no pueden hacer lo que quieren. Y por último que la provincia está, por lo que se ve quebrada, porque no puede ser que algunos empleados públicos tardan dos o tres meses para poder cobrar, con aguinaldos que nunca se pagan, etcétera, etcétera”, sentencio Nestor Capano.





