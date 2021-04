Desde la Brigada Nacional del Sistema Nacional de Manejo del fuego, todos los integrantes, estamos en alerta a raíz de la firma de contratos por 10 meses. En el reciente pase de un ministerio a otro. Además de un descuento de unos $20000 en los haberes, “hace 20 días éramos héroes, ahora ni nos reconocen por organismo”, señalo Antonio Mella.

Este lunes, personal de recursos humanos de Nacion, se presentaron en la Brigada, haciéndonos saber de la nueva modalidad contractual en medio ambiente (estábamos en Ministerio de seguridad) ahora en Secretaria de Ambiente y Recursos Naturales Nacion, desde enero 2021, de esta manera no solo seguimos de manera precaria sino que además nos dejan de pagar una suma fija de no remunerativa de $20000 que solo se abona al personal del ministerio de seguridad al pasar a medio ambiente perdemos ese ingreso también, detallaron.













Los combatientes denunciaron que durante la reunión con recursos humanos del ministerio de ambiente se les informó lo siguiente: 1*) la brigada, no existe, es decir no tiene domicilio físico, como hace 25 años que es en Las Golondrinas. 2) La estructura que también se mantuvo desde la creación, hoy no se reconoce, no hay responsables de área, ni áreas. - 3) Los sueldos se achican considerablemente.

Por esto y más hoy los combatientes realizamos asamblea, para informar que posición tomamos en esta situación.





-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------

powered by 123ContactForm.com |