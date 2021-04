En el marco de la recorrida por el Centro Modular Sanitario de Bariloche junto al ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación, Gabriel Katopodis, la Gobernadora Arabela Carreras destacó la importancia de la flamante infraestructura en este difícil contexto. A su vez, reiteró que al momento de tomar cualquier medida sobre la situación sanitaria en Río Negro, será en consenso con los distintos sectores y con los intendentes e intendentas. En el marco de la recorrida por el Centro Modular Sanitario de Bariloche junto al ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación, Gabriel Katopodis, la Gobernadora Arabela Carreras destacó la importancia de la flamante infraestructura en este difícil contexto. A su vez, reiteró que al momento de tomar cualquier medida sobre la situación sanitaria en Río Negro, será en consenso con los distintos sectores y con los intendentes e intendentas.





A continuación, compartimos las declaraciones que la Mandataria Provincial ofreció a los medios de prensa en Bariloche.





Hospital modular de Bariloche





“Me impresionó la obra por su calidad constructiva y los servicios que se pueden incorporar. En el contexto de COVID-19 es un apoyo importante, sobre todo de cara a la temporada de invierno. Creemos que será muy útil y ya pensamos en destinos futuros. Este hospital tiene parte del equipamiento ya instalado y el resto estará llegando en el transcurso de la semana. El personal se irá incorporando en función de los usos, en parte por la redistribución del Hospital Zonal y otra parte se incorporará en función de las necesidades. Hoy ya nos indicaron que podemos empezar a hacer intervenciones, y vamos a priorizar la instalación del sistema de oxígeno que es el paso más necesario para una terapia intermedia”.





Diálogo permanente con todos los sectores





“Nosotros hemos convocado a todos los sectores en el marco del análisis de las medidas a aplicar. Al igual que el Estado Nacional, funcionamos con reuniones con intendentes e intendentas de todos los colores políticos y del sector empresarial. No tomamos decisiones si no es dialogando con ellos, para ver la viabilidad y los diferentes escenarios. Eso después se vuelca al análisis interno de los distintos ministerios”.





Segunda ola y restricciones





“Como venimos señalando, cada decisión estará de acuerdo a la situación epidemiológica que vamos observando. Esto haremos con intendentes e intendentas, para ver la evolución de casos e ir anticipándonos a lo que es un escenario previsible con la segunda ola. Estamos compartiendo también las estrategias de vacunación y el refuerzo de los equipos de salud con quienes hacen la carga en el servicio Nomivac. Estamos reforzando al sistema de salud para lograr el mejor objetivo. Por el momento, este es el escenario: estamos con todos los protocolos en funcionamiento y alguna restricción que plantee el Gobierno Nacional a partir de la situación del AMBA la analizaremos y veremos si se puede aplicar en Río Negro”.





La situación específica de Bariloche





“Cada localidad se analizará en relación a su realidad epidemiológica. Este fue uno de los criterios que plantearon intendentes e intendentas, para que no se tomen decisiones que puedan afectar a municipios. Por el momento seguiremos como estamos, vamos a evaluar semana por semana. Hay que tener en claro que debemos defender la salud de la manera integral, es decir, debemos considerar que el acceso al aire libre es parte de la necesidad de salud y que la actividad económica garantiza la posibilidad de que las personas tengan alimento y lo básico para salir adelante. Vamos a restringir lo menos posible y defender la actividad económica”.





Diálogo con el sector de salud





“Tenemos la mesa de trabajo con todos los actores y esa mesa no ha dejado de trabajar. De hecho, hemos ido incorporando, a pedido de los gremios y los trabajadores autoconvocados, diferentes modificaciones del sistema de liquidación de salarios y fuimos haciendo ofertas salariales. Seguramente no es lo que todos quisiéramos, pero es lo máximo que podemos ofrecer garantizando el cumplimiento del pago en tiempo y forma de los salarios y el aguinaldo. Estamos manteniendo el diálogo, entendiendo las posturas”.





Compras de vacunas





“Hemos estado en contacto con algunos referentes comerciales de las distintas empresas. Nos manifiestan claramente que no hay disponibilidad de vacunas. Primero las empresas priorizarán el cumplimento de las obligaciones con Nación, recién allí se abrirá la oferta a las provincias. Hoy no hay posibilidad de que nos garanticen plazos, volúmenes y precios. Las vacunas son de libre adquisición. Lo que permitió el manejo centralizado por parte del Estado Nacional fue un acceso equitativo, lo mismo que ocurrió con respiradores o los elementos de protección personal. Pero eso no significa que no podamos comprar nosotros con fondos propios, como lo hizo Río Negro con los respiradores cuando hubo disponibilidad”.

