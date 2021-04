Así lo confirmo el director de Ambiente de El Bolsón Marcos Mansilla quien además detallo la operativa del trabajo que permite el ingreso de fondos al municipio y sacar chatarra de la vía pública. También la técnica Paola Huenelaf detallo el estado actual de la planta Girsu, "esta planta ha ido desde un 10% de recuperación de la masa total de los recibos que se genera la localidad a un 20% o 30% nunca hemos superado ese número”, explico.





Esta mañana el director de ambiente Municipal Marcos Mansilla dialogo con noticiasdelbolson y se refirió a la compactación de residuos pesados, “empezamos a realizar hace dos meses atrás el tema de levantamiento de chatarra principalmente todo lo que son electrodomésticos, heladeras viejas, calefactores todo lo que había acá dentro del municipio y también dentro de la planta Girsu, esto se comenzó a realizar debido a que en la planta de tratamiento residuos sólidos urbanos empezamos a ver qué había espacio con estos materiales que obviamente estaba afectando al ambiente y también ocupa lugar dentro de la planta, entonces empezamos a ver con él capataz de la planta Martín Soto qué podemos hacer con ellos por lo que nos contactamos con una empresa de Neuquén para que realice esta actividad y finalmente se logró con éxito”.





















Además, Mansilla remarco que se retiró del medio ambiente una cantidad importante de elementos contaminantes, “hoy en día sea se ha podido vender esta chatarra lo cual es un beneficio para la municipalidad ya que se han vendido aproximadamente 25,000kg lo cual es muy bueno”, explico Mansilla y remarco el trabajo de los operarios de la planta Girsu.













Vehículos secuestrados

Sobre la suerte de los vehículos secuestrados que no son retirados por sus propietarios adelanto: “estamos dedicados trabajando en eso y cuando esos vehículos pasen a lo que es la jurisdicción de la municipalidad y obviamente también de la provincia, a partir de ese momento nosotros podemos hacer el trabajo correspondiente. Eso se está hablando con diferentes empresas que realizan este trabajo, así que dentro de poco tiempo podemos ya estar diciendo que ese está haciendo este trabajo, que es muy bueno y positivo para la localidad”, enfatizo.





La planta debe reorganizarse

A su tiempo la técnica Paola Huenelaf se refirió a la operatividad de la planta y como se debe trabajar destacando que es fundamental la separación en origen para que la planta funcione, “la planta se inauguro en el año 2010, primero como relleno sanitario y galpón de acopio y en el 2014 comenzó a trabajar como un galpón de clasificación de residuos. Entonces desde el 2014 estamos trabajando en la recuperación de los materiales reciclables que por lo general son los mismos, depende de lo que se genera, pero esta planta ha ido desde un 10% de recuperación de la masa total de los recibos que se genera la localidad a un 20% o 30% nunca hemos superado ese número”, detallo la técnica.

Mas adelante Huenelaf agrego que la idea es, plantearlo como el objetivo de recuperar al máximo todos los recibos y trabajar en las campañas de separación en origen que algunos barrios ya tienen implementados la separación origen, la recolección diferenciada y otros barrios que están programando comenzar a hacerlo, por tal motivo recientemente hubo unos cambios en los horarios de recolección.

Fundamental separar en origen

Sobre el final la técnica hizo hincapié en que el futuro del programa es la separación de residuos en origen, “Lo más importante que tiene programa es que la separación en origen, nosotros tenemos que separar en nuestra casa los residuos secos o húmedos, el programa en sí, el proyecto de planta de tratamiento no tiene sentido si se pierde el objetivo de separar en origen, si nosotros nos separamos en origen y no hacemos la recolección diferenciada, no tiene resultado el proyecto que se quiere implementar”.





-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------

powered by 123ContactForm.com |