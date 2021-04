Esta mañana la directora del hospital de El Bolsón Mirna Lamberto junto a la doctora Claudia Duele jefa del DAM, se refirieron a la situación sanitaria de la localidad, en la oportunidad la técnica hizo énfasis en que no se respetan los protocolos, “notamos algunas actividades que perdieron el control de protocolización, actividades recreativas o en algunos locales nocturnos donde cualquiera puede ver que no se cumplen los protocolos”, sobre las derivaciones conto, “La verdad que fue muy duro, porque también teníamos que elegir quién salía primero y hoy contarlo hasta me estremece, fue muy triste esa situación”, confeso Lamberto.

En diálogo con noticiasdelbolson la directora del hospital de área El Bolsón explicó que se esta elevando un informe al comité de emergencia a fin de ver si se toman medidas para revertir la situación, “estamos hoy haciendo un informe epidemiológico para elevar al COEM, así como lo hicimos la semana pasada para ver si se toma algún tipo de medida con respecto al cuadro epidemiológico que tenemos en nuestra localidad”, explico Lamberto y rápidamente agregó “hay que rever algunas situaciones o el control de los protocolos para evitar el cierre de algunas actividades, enfatizar sobre todo en la nocturnidad y algunas actividades que perdieron el control de la protocolización, actividades recreativas o en algunos locales donde cualquiera puede ver de que no se cumplen los protocolos con los que fueron habilitados”, explico.

Sin lugar en cuidados intermedios

Seguidamente la directora del nosocomio detallo la situación de ocupación de camas y casos de Covid-19, “nosotros hoy estamos en 69 casos activos, en la UCI, (unidad de cuidados intermedios), tenemos 4 pacientes internados con lo cual hoy no tenemos cama en la UCI, en sala general tenemos la mitad de la sala general y mitad de sala de maternidad infancia ocupada, si bien tenemos 21 camas libres nuestra realidad de la UCI es que están ocupadas las camas con lo cual, si un paciente necesita ser derivado a la localidad de San Carlos de Bariloche Qué es nuestro referente, como todos saben y es de público conocimiento: No hay camas en ningún lugar de la localidad san Carlos de Bariloche y eso para nosotros es una gran preocupación”, enfatizo Lamberto.

“La nocturnidad es un problema que tenemos que resolver”, dijo Lamberto.

En relación a los pasos a seguir para mitigar el efecto dela segunda ola Lamberto fue clara y contundente, “Lo que nosotros tenemos que hacer es disminuir el riesgo de contagio re ver todas las actividades que están en funcionamiento, tratar de evitar de hacer algún tipo de reunión de acuerdo a la cantidad de personas que están autorizadas, reglamentado por los protocolos sanitarios y lo que habilitó el autoridad máxima en nuestra localidad Qué es el intendente a través del COEM, regular de vuelta y hacer una revisión en todo lo que es las actividades que están protocolizada, cierre de actividades recreativas y ver todo lo que es sobre todo, la opinión personal, la nocturnidad es un problema que tenemos que resolver. Nosotros hoy se lo vamos a volver a remarcar en el informe epidemiológico, que haya mayor control y ver de qué manera podemos disminuir en esa fase de horarios disminuir la cadena de contagio”, sentenció.

Mas adelante la doctora Claudia Duele jefa del DAM explicó cómo se lee el porcentaje de hisopados que dan positivo, “para entender que se están haciendo bien las cosas el número debe dar por lo menos positivo más del 30% de la gente que se hisopa Y qué es lo que nos está ocurriendo en este momento; cuando vos tenés un bajo número de positivos tenés que salir a buscar más porque existen y porque el virus está dando, vuelta cuando hay una circulación viral como la que hay actualmente”, explico Duele.

Que la gente consulte

Seguidamente la doctora agrego: “nosotros no vamos a quedar fuera de toda la situación y la realidad de la Argentina o del mundo, entonces si vos tenés poca cantidad de positivos tenés que seguir buscando para que el 30% o más de todos los hisopados te den positivo. Obviamente que cuando empiece a bajar la pandemia son distintos los datos, pero hoy tenemos que salir a buscar esto, qué quiere decir, que la gente consulte porque si no consulta O sino nosotros salimos a buscar y no te abren la puerta, no te cuentan de los síntomas, nosotros no podemos obligar a alguien a decir te hacemos el hisopado, en realidad lo que queremos hacer es que cada uno desde su cuestión personal diga: tengo síntomas, me guardo le avisó a mis contactos estrechos y después de 48 horas me hisopan o clínicamente me dan por positivo Y esta es la responsabilidad que hay que tener, ahí se frena la cadena de contagio”, sentencio Duele.

En verano tuvimos que elegir a quien derivábamos primero, esto es muy triste.

Finalmente y consultada la directora del hospital de área del Bolsón de técnica Mirna Lamberto de haber una derivación de urgencia a donde se realizaría sostuvo: “Esa situación Fabián, la tuvimos en el verano, la verdad que fue muy difícil, fue muy angustiante porque justo estábamos con el incendio cuesta del ternero y fueron dos fines de semana que la pasamos bastante mal, que por supuesto por ahí ahora viéndolo más tranquilo la verdad que uno no puede contarlas, fueron situaciones muy angustiantes, no habían camas en el hospital zonal ni en el HPR, ni en el San Carlos, tuvimos que salir a través de la red de derivación de la provincia pidiendo cama y fue donde tuvimos que empezar a derivar a el valle, tanto en ambulancia como en avión sanitario. La verdad que fue difícil, fue muy dura, porque también teníamos que elegir quién salía primero y hoy contarlo hasta me estremece porque fue muy triste esa situación”, confeso Lamberto.





