Con los rebotes de semana santa en la incendia de casos positivos y varias situaciones conocidas, dialogamos con el plantel médico que controla la situación de pandemia en el hospital de El Bolsón. También la médica infectologa, Romina Hansen se refirió a las nuevas cepas, “de Manaos faltan más datos porque las vacunas que se están usando a veces las vacunas están usando por ejemplo en Brasil son diferentes a las que se están usando en Argentina son distintas a las de Brasil y la cepa británica lo que se sabe es que el efecto que tiene sobre las vacunas es muy bajo”, detallo.





En virtud de la segunda ora de Covid-19 que está ingresando en la República Argentina llegamos hasta el hospital de área El Bolsón para dialogar con el grupo medico que está manejando esta situación, en la oportunidad y consultada sobre personas que fueron diagnosticadas como caos positivos y luego fueron observadas haciendo compras la doctora Claudia Duele explicó: "con respecto a esto qué consultan nosotros no tuvimos ninguna información de este tipo, nosotros no cumplimos con el papel de policía, digamos de sólo informamos a la gente y los mantenemos al tanto de que forma se deben aislar o cuál es su función si están enfermos o como contactos estrechos y que no deben salir. Lo del aislamiento esto hace más de un año que lo venimos manejando y hoy ya nadie puede decir que no sabía que se tiene que aislar si es que dio positivo o si es contacto estrecho, esto ya nos excede a nosotros y es algo de responsabilidad individual, que si nosotros lo encontramos rompiendo el aislamiento si entendemos que salió Obviamente que le vamos a reforzar nuevamente lo que debe hacer durante su aislamiento, ahora el poder de policía no lo tenemos nosotros”, enfatizo la médica.

Vacunación en general y a docentes en particular

Sobre como avanza el cronograma de vacunación Carolina Solari detallo: “el esquema de vacunación se realizando el vacunatorio en el área de cultura en frente de la Plaza de la Virgen, todavía se continúa vacunando a los mayores de 70 años, se los está contactando por un por un sistema telefónico y si no se contesta el teléfono por mail a través de los datos que la gente dejó Cuando se registraron”, además agrego que es importante que la gente sepa que para acceder a vacuna siempre tiene que haber entrado en la página de la provincia y registrarse y que desea ser vacunado, cuando le toque a su grupo va a ser contactado.