Se trata de dos vecinos de la ciudad que fueron sorprendidos por efectivos policiales, con varias baterías en su poder, mas tarde los damnificados confirmaron que las mismas fueron robadas de autos estacionados en la vía pública.

Esta mañana el titular de la unidad 12 de publica sub comisario Oscar Zapata confirmo la detención de dos individuos sorprendidos con elementos robados, “esta madrugada a las 00.35. se comunica el comando de emergencias 911 esta ciudad, la Sra. Gabriela, manifestando que observo sobre calle Miguel Anden altura Nº 1447, a dos de personas con intenciones de abrir el capo de un vehículo estacionado en la vía pública, en virtud de esto rápidamente personal policial se hace presente en el lugar entrevistándose con la vecina que alerto de esta situación quien les refiere que las personas que tenían intenciones de abrir el capot de su vehículo andaban a bordo de vehículo Chevrolet Corsa color gris 3 puertas vidrios polarizados”, explico Zapata.

Seguidamente el jefe de la unidad 12 agrego que con los datos aportados por la vecina rápidamente se procede a realizar recorridas por las inmediaciones, lográndose interceptar a un vehículo que, coincidida con las características dadas por la vecina, “el auto fua habido en inmediaciones de calle Don Bosco al 400 esta ciudad. Una vez interceptados se procede a solicitarle a los dos ocupantes del vehículo, que desciendan fines correcta identificación. Al solicitarle sus datos personales estos manifestaron ser uno vecino del paraje Mallín Ahogado de esta localidad, quien conducía el rodado y el otro ocupante se domicilia en Loma del Medio”.

Con pedido de captura y las baterías en el baúl

Mas adelante el sub comisario detallo que, al pedir antecedentes de ambos, el conductor del auto registra “PEDIDO DE CAPTURA” desde el 09/11/2001, solicitado por el Juzgado Nº 02 de San Carlos de Bariloche, y en cuanto al acompañante estaría sin novedad policial como así también el vehículo, “Se le solicita al conductor documentación del vehículo manifestando el mismo que no las tenía en su poder. Asimismo, se le solicita al conductor que exhiba el interior del Baúl de mencionado vehículo, el cual al abrirlo se observan 2 baterías una de ellas con etiquetas azules marca “ACDelco” con bornes colocados y cables color negro cortados enganchados a los bornes. Al consultarle por las mismas, el conductor no supo justificar procedencia como así también no supo decir de donde las había obtenido”.

Sin embargo en momentos en que los presuntos delincuentes estaban siendo identificados el oficial de guardia de la unidad policial informa que se había comunicado un vecino quien manifestaba que personas que desconocía previo cortar los cables de batería habían sustraído de su vehículo marca “JEEP” color verde, una batería marca “ACDelco” la cual se encontraba estacionada fuera de su domicilio en calle Miguel Anden esta ciudad, “Rápidamente personal se constituye en el lugar constatando veracidad de los hechos en conjunto con personal del gabinete de criminalística. Posteriormente se procede secuestro preventivo de vehículo mención por encontrarse de falta de documentación y a fines dar intervención a tránsito municipal esta ciudad, además se procedió al secuestro de ambas baterías mencionadas y al traslado de los sospechosos en calidad de detenidos al asiento de la unidad 12”, explicó Zapata

Finalmente, el funcionario policial detallo que se dio conocimiento a Fiscal Dr. Francisco Arrien a cargo de la fiscalía descentralizada esta ciudad, de los pormenores del procedimiento como así también de la detención de los dos sospechosos por lo que el fiscal dispone la detención por delito de “ROBO” de ambos masculinos y el inicio de actuaciones judiciales y se soliciten sus antecedentes penales.

En cuento a la captura que registra el conductor del rodado pendiente desde el año 2001 dispuso que se aguarde hasta la mañana esperando directivas, sin iniciar actuaciones judiciales al respecto por el momento, pero si se haga mención de lo acontecido en las actuaciones judiciales que se instruyen por robo, finalmente los dos detenidos recuperaron la libertad cerca de las 10 de la mañana.





