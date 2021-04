Este martes cerca del mediodía se produjo un paro total del servicio urbano de transporte público y escolares de El Bolsón dado que, según destacó el propio Jorge Pascual gerente de la empresa, no tendrían las habilitaciones municipales correspondientes, mañana el servicio retorna normalmente” dijo Pascual. Este martes cerca del mediodía se produjo un paro total del servicio urbano de transporte público y escolares de El Bolsón dado que, según destacó el propio Jorge Pascual gerente de la empresa, no tendrían las habilitaciones municipales correspondientes, mañana el servicio retorna normalmente” dijo Pascual.

En diálogo con noticias del Bolsón Jorge Pascual gerente de la empresa La Golondrina confirmó el paro que se desarrolla desde el mediodía de este martes y que están trabajando para levantarlo si el municipio entrega las habilitaciones, que según sostuvo el empresario está pidiendo hace varios meses.

Sobre la génesis del problema que dejó a centenares de vecinos en la garita, Pascual explicó que se encuentra actualmente en una situación de desventaja dado que desde el municipio pretenden cobrarle la habilitación comercial de la totalidad de los micros, “cabe destacar que cada micro paga una habilitación propia y el año pasado tuvimos toda la flota prácticamente parada”, explico el empresario que seguidamente agregó que está de acuerdo en pagar un porcentaje de las habilitaciones pero no el total ya que los micros no trabajaron, incluso destacó que en ningún momento tuvo un apoyo político cuánto tenía que tener todos los meses el dinero necesario para hacer frente a los sueldos.

A todo esto, el empresario explicó: “esta mañana vinieron del organismo regulador de transporte de la provincia y me hicieron 5 infracciones por qué no tengo las habilitaciones y tienen razón, entonces para que no me sigan haciendo infracciones pare todo el servicio urbano y escolar hasta que el municipio no me regularice la situación” detallo Pascual.

Finalmente, Pascual confirmó que mañana se regularizara el servicio ya que se está trabajando con el municipio contra reloj para llegar a un acuerdo.





