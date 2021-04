Se trata de un grupo de vecinos que vive aguas abajo del arroyo Corbata Blanca en la localidad de El Hoyo quienes sostienen que luego de realizar un cortafuego en virtud de los incendios sufridos en la zona, los restos vegetales fueron arrojados a las aguas y hoy se está convirtiendo en un mini embalse que pone en riesgo las propiedades cercanas. Se trata de un grupo de vecinos que vive aguas abajo del arroyo Corbata Blanca en la localidad de El Hoyo quienes sostienen que luego de realizar un cortafuego en virtud de los incendios sufridos en la zona, los restos vegetales fueron arrojados a las aguas y hoy se está convirtiendo en un mini embalse que pone en riesgo las propiedades cercanas.





En contacto con noticias del Bolsón los vecinos relataron que estos restos vegetales fueron arrojados en el momento que se realizó un cortafuegos y ahora se convirtieron en un Mini embalse, “pedimos por favor de modo urgente que el municipio o quien corresponda, acuda a limpiar los residuos forestales que están ocasionando que la catarata en su parte alta se esté tapando”, explicaron y agregaron: “el pedido es urgente ya que se está formando una mini represa que cuando se rompa ocasionara un desastre a los pobladores cercanos”.

















Además, agregaron que los pedidos se han hecho a diversos organismos mediante nota y no tienen respuesta, “el intendente no nos da respuesta, además de estar sin agua porque según nos dicen faltan acoples para mangueras, los vecinos estamos haciendo lo posible para limpiar, pero no podemos solos”, sentenciaron.





-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------

powered by 123ContactForm.com |