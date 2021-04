En un pequeño acto realizado el día viernes y en concordancia con un nuevo aniversario del 2 de abril, el intendente lacustre Augusto Sánchez llamo a la unidad para reconstruir no solo lo edilicio sino también el entramado social de la ciudad. Llamo la atención la ausencia de los intendentes del resto de la comarca andina, sobre todo por el momento histórico que vive la ciudad.

Primeramente, el mandatario se refirió a los caídos en las Malvinas sobre los que sostuvo, “Hay relatos de cada uno de ellos cuando volvieron a sus casas, donde ni siquiera los amigos fueron a recibirlos. Muchos jamás pudieron superar ese trauma”, enseguida afirmó, ““también hubo otros que fueron torturados, reprimidos o ejecutados en el propio campo de batalla. Hoy se están llevando adelante juicios donde se está investigando y esperemos que se llegue a la verdad, porque cuando ocurrió esta locura de Malvinas por parte del gobierno dictatorial de entonces, esto la historia y la justicia tendrán que rever, revisar y condenar”, enfatizo Sánchez.













Sobre el 93 aniversario de la ciudad en un contexto muy especial explicó, “no estábamos preparados para semejante contingencia –reconoció-, desde entonces trabajamos incansablemente para tratar de llegar a todos los vecinos que fueron afectados de forma directa o indirecta. Lamentablemente, algunos perdieron cosas materiales y otras inmateriales que jamás se podrán recuperar: recuerdos, obsequios, cartas o el baúl que había traído su abuelo desde Italia”, graficó.

Reconstrucción entre todos

Seguidamente Sánchez fue sincero con el mensaje dado a la comunidad, “No se pueden levantar rápidamente 450 viviendas -reiteró-, por suerte el Estado nacional nos viene acompañando desde el primer día. El propio presidente Alberto Fernández, con quien me reuní el lunes pasado, me pidió personalmente que trabajemos muchísimo por todos los vecinos de Lago Puelo, con muchas expectativas para encontrar las soluciones que se demandan”.

Finalmente, el mandatario acompañado por funcionarios y un pequeño grupo de vecinos explicó que el incendio del 9 de marzo debe ser el inicio para repensar cómo vivir en el bosque y su relación necesaria con las viviendas y los habitantes, “Es un desafío para llevar adelante. A las pocas horas del incendio, algunos vecinos me pedían abrir calles de evacuación; pero me parecen más importantes las medidas de prevención para evitar que el fuego comience, pensando en la armonía necesaria de la interrelación con la naturaleza que nos rodea, que no es una condicionante solo de Lago Puelo, todas las ciudades que rodean al bosque andino patagónico están en la misma situación”. señaló.





Covid 19, a no bajar la guardia.

En otro orden el mandatario volvió a pedir que se extremen los cuidados en relación al Covid 19, “Los casos de Covid vienen creciendo en la localidad. En este caso, un grupo de brigadistas que vinieron de Jujuy y Salta fueron los que se contagiaron. Llegaron para trabajar en los incendios y cuando estaban por volverse empezaron a tener síntomas”, explicó.

Los hombres fueron trasladados a la localidad de El Maitén donde cumplen el aislamiento obligatorio.





