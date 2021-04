En dialogo con la prensa esta mañana el fiscal de El Bolson Francisco Arrien dio cuenta de como avanza la acusación contra 5 personas oriundas del alto valle Rionegrino por los incendios que consumieron miles de hectáreas en la zona de Los Repollos. No descarto que pudiera a ver una sentencia única en Argentina. En dialogo con la prensa esta mañana el fiscal de El Bolson Francisco Arrien dio cuenta de como avanza la acusación contra 5 personas oriundas del alto valle Rionegrino por los incendios que consumieron miles de hectáreas en la zona de Los Repollos. No descarto que pudiera a ver una sentencia única en Argentina.

En diálogo con noticiasdelbolson el fiscal de la ciudad cordillerana Francisco Arrien se refirió al avance de la imputación a los 5 personas que el pasado 24 de enero habría dejado encendido un fuego en el barrio El Mirador y de allí se desato el incendio forestal más importante que ha sufrido la ciudad en su historia, “tenemos sindicados a los autores del hecho en función de distintas pruebas que se fueron recolectando básicamente pruebas testimoniales y pruebas periciales, que se hicieron la verdad creo que debe ser la primera vez que se realiza en un incendio forestal pruebas de esta magnitud. me refiero a la prueba científica concretamente, no solamente tenemos el peritaje hecho por criminalística de la Policía de Rio Negro, sino también del Splif y también del servicio nacional del manejo del fuego y ahora estoy esperando en estos días, aunque ya me han dado un adelanto del perito de la Policía Federal”.

Sobre este último peritaje el fiscal Arrien detallo: “se trata de los dos peritos ígneos más importantes que hay en la Argentina, que inmediatamente cuando lo convocamos desde el ministerio seguridad la nación vino prácticamente a los pocos días de haberse desatado el incendio y ellos ya nos han dado un previo informe que después tenemos que ratificar donde se ve claramente la causa del incendio”.

Sobre los cáusales del incendio sostuvo, “nosotros entendemos que corrobora nuestra tesis de que esto se produjo por un acto de suma negligencia, imprudencia que está rozando lo que nosotros entendemos el dolo eventual”.

No hubo intencionalidad, si dolo eventual.

Seguidamente el fiscal explicó que si bien desechan la teoría de la intencionalidad igual los imputados deberían haberse representado el daño que podían causar, “la intencionalidad se desecha, porque la intencionalidad se da cuando es un atentado, digamos para decirle palabras claras son los incendiarios que por patologías incendiarias o en caso específico porque tengo un interés particular en prender fuego un bosque, o una casa que no es este caso. Entonces esto se refiere con otra tesis a un acto sumamente negligente y decimos que un evento porque es dolo eventual y realmente se pudieron a ver representado quienes nosotros entendemos que son los autores del incendio que podrían haber producido un incendio forestal, Quizá no en la magnitud que tomó el final, pero sí es un hecho muy grave porque las condiciones climáticas eran tremendas Y porqué se sabe que no se debe hacer un fuego en lugares que no están habilitados”.

No descartamos una presión efectiva

Finalmente Arrien sostuvo que aunque no haya jurisprudencia sobre personas en prisión por un delito de esta categoría en toda la Argentina podría este ser el primero, “es algo que se va a evaluar en el debate porque sí se consiguiera el dolor eventual que es lo que hasta ahora nosotros venimos sosteniendo, podría haber una pena de prisión efectiva, lo cuál sería un caso bastante único en la Argentina inclusive, porque en la mayoría de los incendios hay gravísimas demandas civiles por los daños económicos pero no penales, no hay antecedentes de gente que haya tenido prisión efectiva, pero no lo descartaría”, enfatizo el fiscal Francisco Arrien.





