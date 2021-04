En dialogo con noticiasdelbolson Andrea Cardozo, titular del INTA El Bolsón detallo como se esta trabajando para acompañar a los productores afectados por los incendios forestales ocurridos en la región.





Esta mañana la directora del INTA local Andrea Cardozo se refirió al trabajo que se realiza en dos vías principalmente, “el rol que nos toca hoy por el cual estamos abordando distintos aspectos de la catástrofe, por un lado, tratar de generar un diagnóstico de la situación para poder articular con las instituciones que están vinculadas al tema restauración, eso es un camino que se está empezando a transitar y por otro lado la emergencia. En la emergencia ahí lo que buscamos es brindar todo nuestro apoyo a las instituciones, municipales y provinciales tanto de ambas provincias porque también venimos articulando con el incendio que ocurrió en cuesta del ternero”, explico Cardozo.













Seguidamente la titular del INTA Bolson detallo : “lo primero es un relevamiento de la situación, Porque es bueno ver dónde estamos parados, Cuántos son los productores que fueron afectados, que es más el sector que a nosotros nos involucra qué tiene que ver más con lo agropecuario y no estrictamente a los productores grandes no sino también aquellos de autoconsumo los que tenían una huerto o granja, así que trabajamos primero en el relevamiento y la colaboración con donaciones que llegaban de distintas organizaciones tanto no gubernamentales como apoyo de asociaciones de productores de otras de otras zonas del país y hoy por hoy armando un plan de acción conjunto con los actores del territorio”.













Sobre el relevamiento que se realizó agregó que en realidad se hizo un relevamiento de la superficie afectada con mapeo en cuanto a los distintos tipos de bosques afectados que esta información está al detalle, allí se observa cada uno de los ambientes como conectadores del incendio desde la zona de El Maitén hasta Cuesta del Ternero, “en cuanto a los afectados hay relevamientos que rondan las 450 familias en lo que es Lago Puelo más 100 de El Hoyo y después en todo lo que cuesta el ternero alrededor de 38 familias teniendo en cuenta la rinconada de Nahuelpán que también fue afectada”, explicó.

















Mas afectados en Chubut que en Rio Negro

Sobre los daños que están arrojando los primeros sondeos en cuanto a material productivo y animales perdidos detallo: “ahí vemos todos los kilómetros de alambrados que son cientos y animales afectados no fueron muchos en cuesta del ternero rondan alrededor de 50 cabezas en total, pero si en lo que es las veranadas de Chubut ahí sí, hay más afectados”, enfatizo.





