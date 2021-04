La secretaria general de nuevo gremio que nuclea a los trabajadores de la Salud de Río Negro, Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro, visito este lunes la localidad cordillerana, luego de reunirse con la directora del hospital recibió a la prensa para dar a conocer el novel gremio a la comunidad. En la oportunidad le exigió la gobernadora Arabela Carrera que los reconozca y respete sus reclamos en paritarias. La secretaria general de nuevo gremio que nuclea a los trabajadores de la Salud de Río Negro, Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro, visito este lunes la localidad cordillerana, luego de reunirse con la directora del hospital recibió a la prensa para dar a conocer el novel gremio a la comunidad. En la oportunidad le exigió la gobernadora Arabela Carrera que los reconozca y respete sus reclamos en paritarias.

Cesira Mullaly es una enfermera sanantoniense que fue electa como Secretaria General; y en los principales cargos la acompañan Cecilia Chavero (Cipolletti), como adjunta; Marisa Albano (Viedma), como Secretaria Gremial; Henry Muraña (Choele Choel), como Secretario de Organización; y Javier Amaro (Choele), como secretario de Finanzas.

La asamblea fundacional contó con la presencia de las máximas autoridades de Fesprosa: María Fernanda Boriotti, presidenta; y Jorge Yabkowski, Secretario General.

En El Bolsón Mullaly dijo: “la verdad que desde salud los trabajadores estamos en una situación muy compleja muy triste porque nos encontramos nuevamente en pleno abril después de 7 meses de lucha sostenida, incluso hasta habiendo sido casi declamativo por ser respetuoso, de la organización de los servicios y de la prestación de los servicios en los distintos hospitales, salimos a las calles, marchamos, tuvimos distintas jornadas distintas actividades y sin embargo continuamos sin ser escuchados por parte del gobierno de la provincia de Río negro”.

Con voz, pero sin voto

Seguidamente la secretaria agrego que el gobierno provincial ha tomado una posición y que sostiene una posición de desconocer el reclamo y de ignorar los derechos sindicales, “en la última mesa que tuvimos de salud, donde formamos parte del trabajo sobre el convenio colectivo sectorial, se vuelve a insistir sobre la discriminación sindical dado que nuestras opiniones son simples opiniones, estamos en esa mesa con voz, pero sin voto, estamos en calidad de asesores y es el único espacio de contacto que hemos tenido y que tenemos con el gobierno de la provincia de Río Negro”, aseveró Mullaly.

Hay un cogobierno con uno de los gremios

Mas adelante la secretaria se refirió al porqué de la creación de Asspur, “Yo creo que se dio toda una situación histórica que no se había dado nunca la salud pública de la provincia donde la falta de representatividad hacia el sector por parte de los sindicatos tradicionales nos han dejado tan al descubierto durante tantos años, tornándose casi un abandono, Incluso en connivencia últimamente por parte de uno de los sindicatos que prácticamente cogobierna con el gobierno de juntos somos río negro la provincia dejándonos completamente desamparado”, enfatizo.

Además, agrego que no tenían quién representará sus necesidades y defendiera sus derechos, “desde ahí, desde la necesidad de las entrañas a los trabajadores de salud surgió la organicidad. Porque la misma gobernadora nos puso la vara cuando nos auto convocamos allá por septiembre-octubre y que salíamos a reclamar por lo nuestro salario, por nuestras condiciones laborales, dijo con autoconvocados no dialogamos, con autoconvocados no negociamos, --Constitúyanse en un sindicato después hablamos--, bueno el 18 de marzo se llevó a cabo la asamblea constitutiva de un sindicato, tenemos inscripción gremial en el Ministerio de trabajo y seguridad social de la nación, pero sin embargo el gobierno de Río Negro sostiene la postura de no escucharnos”, sentencio la secretaria general.

Finalmente, sobre la medida de fuerza decretada para este martes 20 de abril explico. “será una jornada muy similar a la del 7 de abril, que fue contundente y categórica con la presencia los trabajadores de salud en la calle, la bandera de Asspur que se vio afuera de los hospitales, que estuvieron prácticamente parados con un 85% de adhesión a la medida y con total seguridad por parte de los trabajadores de que este evidentemente es el camino, porque nuevamente el gobierno de Río Negro nos marca el rumbo porque no escucha otra cosa”, puntualizó Mullaly.





