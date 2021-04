Se trata de Paula Segovia, mamá de un niño de que acude a sexto grado de la escuela nº 268 de la localidad de El Bolsón, quien contó una historia realmente increíble, a su hijo lo discriminan en la escuela por consultar si la docente tenía que usar el barbijo durante las clases. Se trata de Paula Segovia, mamá de un niño de que acude a sexto grado de la escuela nº 268 de la localidad de El Bolsón, quien contó una historia realmente increíble, a su hijo lo discriminan en la escuela por consultar si la docente tenía que usar el barbijo durante las clases.

El hecho inédito termina con un chico de sexto grado que no está acudiendo a la escuela de manera presencial y con una denuncia por discriminación qué hace la mamá del menor cansada de los desplantes, según dijo por parte de los directivos de la escuela 268 y la propia docente, “mi hijo empezó a tener clases virtuales a raíz de que la docente está en aislamiento estuvo así durante 3 semanas, luego la docente anuncio qué bueno empezaban las clases presenciales porque habían designado a otra docente, cuando mi hijo empieza la escuela al cuarto día me hace un comentario, de sobremesa porque tampoco son acusaciones, cuando le digo que se ponga alcohol al entrar a casa después de la escuela me dice que no importa, porque no pasa nada, si la maestra también da clases sin barbijo esta dando la clase sin barbijo me dice, se lo saca porque a la seño le molesta, después le mandó un mensaje al grupo de las maestras y le preguntó a la maestra a ver si es cierto que lo hace así, ¿si los docentes tienen que usar barbijo en la hora de clase? y me dice ¿a qué viene esa pregunta Paula?, y respondí que necesito solamente preguntarte a lo que vuelve a responder: --cualquier molestia que tengas dirigite al equipo directivo-- la verdad que no es una molestia, era una preocupación porque que la docente esté dando clases sin barbijo a mí me preocupa”, enfatizo Segovia.

Mas adelante la mama explico que fue citada por le quipo directivo a la escuela, pero por temor al virus de Covid no se presentó, “Cómo ve nosotros estamos en pandemia. Así que no fui a la cita que me hizo la dirección, pero si mandé una nota el mismo día, pero a la tarde comentándole lo que había pasado, la copia también la envié a la supervisora con quien hable por teléfono y se lo dejé en mesa entrada a la nota y al equipo directivo solicitándole no la explicación del hecho, porque tampoco era el tema, pero sí solicitando que por favor Otto vuelva a las clases virtuales porque eran relativamente un poco más seguras”, detallo Segovia.

Discriminación

Según relata la mama del niño, luego de estos cruces a su hijo comenzaron a hostigarlo y discriminarlo en clases, “Cuándo va la escuela a la salida salió re mal y me dice --estoy muy mal porque la seño me retó-- , pasó que un compañero me pidió una goma y la señora le dijo, --no le digas nada porque el anda diciendo que andamos sin barbijo, a él no le digan nada--, yo hablo a diario con mi hijo y si él se siente mal, molesto, discriminado automáticamente me lo va a hacer saber por qué nosotros tenemos una relación superfluida” denuncio la mama.

Seguidamente Segovia agrego: “desde el día ese que estoy hablando del 15 abril, me sacaron del grupo de WhatsApp a Otto ni siquiera le dijeron vas a seguir en la escuela o no, vas a seguir en las otras clases, nunca más ni una tarea se le mandó, en el último práctico que habían dejado en la fotocopiadora había un tema que mi hijo no entendía, le mando un audio a la seño por privado porque como lo sacaron del grupo entonces se lo mandó al WhatsApp privado, las tengo ahí y no le contestó ninguno de los mensajes”.

Finalmente, Otto esta sin acudir a clases y la mama solo pide que regularice la situación escolar que tiene al niño sin tomar clases.

La respuesta de la escuela

No obstante, nos dirigimos a la escuela hogar Nº 268 y nos entrevistamos con el director, Javier quien nos recibió en el ingreso a la escuela, consultado sobre el tema se excusó de dar explicaciones y sólo sostuvo que ellos están esperando que la mamá se comunique al menos telefónicamente con la escuela, para coordina algún tipo de acción a seguir con el niño.





