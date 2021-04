Así lo detallo Gladys Jara delegada Regional de la UPCN, quién sostuvo que el pedido realizado por el gremio que habla de un 60% de incremento en los haberes a los trabajadores municipales fue rechazado por el ejecutivo, aunque no tuvieron una propuesta por parte del mismo, “nos citaron para el martes, vamos a reunirnos con el presidente del concejo deliberante entre otros funcionarios para seguir dialogando y luego, las bases decidirán las medidas a seguir”.





“El día martes nos reunimos con el ejecutivo, acercamos nuestra propuesta y acordamos que se iba a revisar y el día de ayer (miércoles), nos acercaron desde el ejecutivo su propuesta, qué es lo que podía en ese momento municipio ofrecer a sus trabajadores a través del gremio y en realidad lo que recibimos fue una nota donde dice que se ha hecho un examen exhaustivo y que no nos da ninguna propuesta concreta. Simplemente nos vuelven a citar para el día martes a las 19 horas”, explico la delegada del gremio UPCN.

60% de aumento

En relación al pedido del gremio Jara explico que la UPCN solicita varios puntos, “lo que nosotros presentamos fue un aumento salarial de 60% más la suma no remunerativa, que en algún momento por la pandemia pasaron a ser no remunerativa, solicitamos que se vuelva a la anterior situación y que fuesen remunerativas, esperamos la propuesta del ejecutivo ayer para poderla discutir entre los delegados y los trabajadores pero volvemos al martes a empezar de cero porque no tenemos ninguna propuesta desde el ejecutivo”, sostuvo Jara.

¿Un boicot?

Estamos en alerta y movilización, a nivel local los que más se han adherido al paro o a la medida de fuerza ha sido el PSA, o sea el personal servicio de apoyo del ministerio educación. Pero pasa qué el personal más antiguo adhiere, pero también sabemos que este año se han contratado a por lo menos 42 personas nuevas que no hacen paro y mantienen las escuelas funcionando, eso lo tomamos como un boicot”.

A nivel provincial la delegada sostuvo que ha sido muy buena la adhesión, entre 71% con modalidades diversas y retención de servicios, transferencia al trabajo y no realizar ninguna tarea paro y movilización.





Sobre los pasos a seguirá explicó “la idea de la UPCN es volver a la reunión el día martes escuchar cual es la propuesta luego reunirnos con los trabajadores y ver qué es lo que realmente los trabajadores pretenden”.





