Pablo Sirvent es un antiguo vecino de Mallín Ahogado, que llegó al lugar hace más de 60 años de la mano de su familia, pionera en el incipiente desarrollo de este hermoso circuito productivo y turístico de El Bolsón.

“Esta es la realización del sueño de los antiguos pobladores, es una obra fundamental para el asentamiento humano. Una de las prioridades para llegar a un lugar y poblar es necesario tener un camino”, expresó el poblador recordando la historia del proceso de asfaltado del Circuito Mallín Ahogado.





Contó que en aquel tiempo se movían de un lado a otro “de a caballo, en sulky y con carro durante muchos años”, y dijo que su padre “luchó mucho para conseguir un camino”.





Afirmó que su padre era amigo del padre del ex Gobernador Alberto Weretilneck y del intendente Bruno Pogliano, “dos chicos de acá a los que vimos caminar nuestros pueblos”, y aunque ya no vive “seguramente nos está mirando y les está agradeciendo a ustedes, a todos los que lo han hecho posible, la construcción de este camino”.





Historia de pioneros





El poblador leyó unos párrafos de un libro escrito por su padre, que retrata los usos y costumbres de aquella época, y enlazó a aquellos pioneros con los actuales promotores del desarrollo.





“Después de muchos años de andar a caballo y en carro surgió la posibilidad de que un gobierno de la Provincia mande las máquinas a trabajar y se abra el camino. Hoy ustedes han puesto broche de oro inaugurando este asfalto que es algo increíble para mí, que he sufrido las inclemencias del tiempo durante tantos años”, expresó.





El texto reseña el origen del camino en 1965, cuando el padre de Sirvent pidió autorización e hizo por su cuenta la apertura de 5 kilómetros “destroncando árboles, abriendo huella y ampliando la calle”.





“Hacía un buen tiempo, llegó el ex gobernador, Carlos Christian Nielsen, de visita y frente a la Municipalidad los puebleros lo rodeaban. Abrí cancha como pude y llegué a un círculo despejado en el centro de la reunión. ‘Parte para el señor Gobernador’, dije con voz fuerte. Hace falta abrir un camino, en el circuito de nuestra zona rural, ya destronqué cuatro kilómetros a hacha, pero el circuito tiene más de 30”, relata el libro.





Agrega que en el acto el Gobernador Nielsen ordenó ocuparse del tema a un funcionario de Vialidad (abuelo del intendente Pogliano), y ya a la semana “llegó un equipo de Vialidad que después quedó en El Bolsón”.





“El día que llegaron las máquinas hice un telegrama al Gobernador. ‘Hoy rugen las máquinas en Mallín Ahogado. Siento olor a patria. Dios lo guarde a usted’”, leyó Sirvén y dirigiéndose a las autoridades en el acto inaugural del asfalto, dijo: Este párrafo se los quiero dedicar a ustedes y a todos quienes han hecho posible la concreción de esta importantísima obra”.





Completó señalando que “aquello fue sin estudio, con un poblador a caballo adelante que indicaba por dónde debía ir el camino. Cuando la máquina llegaba a un lugar, desde arriba el vecino le decía: ‘por aquí no que me corta la chacra en dos’. Poco más adelante, ‘correte más allá para que no me rompan el cerco’. El asunto es que el circuito salió torcido, vueltero como rulo de nosotros. Pero hoy lo usamos y pasa el colectivo, esto decía mi viejo cuando las topadoras abrían el circuito”.





Sirvent expresó también agradecimiento para el ex Gobernador Horacio Massaccesi, quien impulsó la construcción del canal del Pedregoso, que habían iniciado “entre muchos vecinos a pico y pala”.

