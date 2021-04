El hecho ocurrió el la ex Covivol barrio Esperanza cuando esta mañana una vecina descubrió a sus perras atacadas con cortes en las piernas y el cuello. Denuncia a su vecino por el hecho.

Nora Paillalef es una vecina del barrio Esperanza sector ex Covivol, esta mañana se comunicó con noticiasdelbolson para contar lo que sucedió con sus dos perras, “me levanto a la mañana me levanto y me encuentro con mis dos perras heridas de puñaladas, esto habrá sido de madrugada, cuando las reviso veo que tienen cortes en las dos en las piernas y otra en una de las piernas de atrás y el cuello. Llamé a la policía que vino a las 10 y habló con el vecino de al lado porque yo estoy segura que él fue el que las apuñaló”, sentencio Paillalef.













Seguidamente Nora explicó que esa casa estaba abandonada entonces las perras conocen a la dueña original y se meten ahí, “yo estoy segura que fue él que las apuñalo”, insistió la vecina.













¿Porque la agresión?

Al tiempo se de ser consultada sobre si la relación con su vecino es buena, Nora explicó que no lo conoce, “Yo no lo conozco, no lo saludó, nosotros estamos en mi casa y ellos en su casa así que nada, pero no puede hacer esas cosas con los animales, es muy grave a los dos los apuñalo capas que entraron a su terreno y se enojó”.

















Sin embargo, más adelante Paillafil confeso que sus perras habían atacado al perro de su vecino, “ya habíamos tenido un problema con el vecino, el tema es que mis perras le agarraron un perro acá en mi terreno, porque los perritos andan sueltos y el perrito tenía hambre se metió a mi patio a comer la comida de ellas, así que las perreras lo agarraron y ya habíamos hablado con él, me dijo que los perros le habían atacado a su perro. Así que hoy me levanto a la mañana y el perro de él está dentro de la casa, se ve que algo pasó con los perros porque siempre lo tiene afuera”.

El rastro de sangre viene de la casa del vecino

Finalmente, la vecina detallo que el rastro de sangre de sus animales viene de la casa de su vecino por esa razón enfatiza en que es él el agresor y hoy solo espera que una veterinaria pueda salvar la vida de sus mascotas.





Las imágenes son exhibidas a pedido de la dueña de las perras para graficar el grado de salvajismo del que fueron objeto sus animales.

