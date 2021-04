“Si a los jugadores de Afuca no les gustan nuestros árbitros les pedimos que no jueguen”, declaró Almirón.





El dirigente de la liga de futbol Afuca, Alberto Almirón se refirió esta mañana a la situación que se volvió a vivir en una cancha cuando un jugador agredió al arbitro y que motivo la suspensión de la fecha del pasado domingo, “analizamos que regrese quizá la primera A y la B todavía no sabemos que vamos hacer”, enfatizó el dirigente.

Esta mañana el dirigente de futbol Luis Alberto Almirón se refirió a la suspensión de la fecha del pasado domingo, “La verdad que están cambiados no sé si a los muchachos le ha hecho mal la pandemia, pero bueno este campeonato habíamos arrancado bien, hemos tenido charlas con muchos delegados para pedirle sobre todo cordura y cuidar el fútbol y nos encontramos nuevamente en la tercera fecha con una situación complicada para el fútbol como es la agresión a un árbitro”.

Sobre la agresión la confirmo y detalló: “La primera fecha tuvimos ese inconveniente, llamamos a todos los clubes le dimos la sanción que corresponde al jugador aunque el jugador diga que se hace cargo, esto no es posible hacerse cargo la cuestión es saber comportarse en la cancha y saber que no van a una cancha y a lo que estás expuesto así como el árbitro está expuesto a muchos insultos y sabe que no tiene que reaccionar, así también el jugador tiene que ser consciente de que va a jugar al fútbol y si algo no le parece bien o sí sinceramente le digo a los jugadores que si no les gustan los árbitros que tenemos que no jueguen”, sentencio Almirón.

Aunar criterios entre ligas

Finalmente, el dirigente sostuvo que se va a reunir con otros dirigentes de otras ligas para que haya una sanción general ya que los jugadores que son expulsados de una liga al otro fin de semana están jugando en otros y así la sanción no la sufre y la violencia continua porque el que fue violento ayer lo volver a ser el fin de semana que viene.





