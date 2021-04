Desde hace varios años que el Estado de Derecho dejó su silla vacía en esta región de Río Negro. Las usurpaciones y la destrucción llevadas adelante por grupos de violentos marginales que operan con apoyo directo del kirchnerismo y sus funcionarios son la confirmación de que algo más está ocurriendo. No son hechos aislados, responden a un mismo patrón de comportamiento que se reitera en el Pu Lof Cushamen, en Pampa del Buenuleo y tuvo su frustrado intento en El Foyel. Por

Esas organizaciones simulan ser pequeños hechos aislados bajo pretexto de la reivindicación de los territorios ancestrales y tradicionales. No es así, son pequeñas células delictivas que avanzan sobre la soberanía nacional y la propiedad privada. Operan organizadamente, con apoyo político y sobre todo económico. En cada hecho de violencia, usurpación y ocupación ilegal de tierras hay un patrón común de comportamiento que se repite una y otra vez.

No hay, para estos grupos, distinción entre tierras públicas o privadas del Estado y de los particulares. El único objetivo es hacerse de las valiosas tierras que tienen valor ambiental, paisajístico, estratégico o de recursos naturales. La violencia con la que actúan es extrema y los resultados están a la vista, cabañas quemadas, bosques incendiados y un absoluto manejo discrecional de la zona.

Ahí es donde la acción y la omisión del Estado son fundamentales. Lo primero que llama la atención es la permanente inacción y titubeos con que la justicia decide trabajar, es inadmisible que más de 145 procesos entre justicia federal y provincial no tengan un resultado a favor de los vecinos y por ende del Estado de Derecho. A excepción de El Foyel donde hubo un desalojo relativamente veloz, todo el resto sigue igual y sin ningún avance real y tangible. La soberanía nacional parece no existir en la zona dominada y controlada por grupos aliados directa o indirectamente al terrorismo mapuche. El derecho a la propiedad privada absolutamente vulnerado y las garantías constitucionales no tienen valor alguno en función de los criterios judiciales.