Así lo confirmo Soledad Laitano directora de cultura de Lago Puelo quien junto a su equipo estuvo trabajando en la confección de los listados y adelantó que se hizo un trabajo muy puntual de seguimiento y ayuda a los beneficiarios. También explicó que el Anses dejo afuera a 35 postulantes quizá por que tienen un sueldo del estado o cobran otro beneficio.

Esta mañana noticiasdelbolson dialogo con la titular del área de cultura de Lago Puelo, Soledad Laitano sobre el listado de beneficiarios del bono de $30000 destinado a productores y artistas que sufrieron el incendio del pasado 9 de marzo, “la semana pasada se terminó de hacer finalmente el depósito a los 135 artistas, músicos, gestores culturales, que habían sido damnificados por el incendio, nosotros enviamos un listado de casi 170 solicitantes y nos devolvieron aprobados 135 esto significa que Anses quien es el que hace el cruce de datos, detectó algunas irregularidades”, explico y agregó que en realidad no son irregularidades sino que son situaciones que Anses considera que no pueden ser beneficiarios, “nos sobrepasa a nosotros porque es una decisión que Anses toma, son incompatibilidades en algunos casos, porque son beneficiarios de otros beneficios tales como cultura solidaria o algún otro beneficio, o porque son empleados del estado, o por que percibe algún haber jubilatorio”.

Seguidamente explicó este en realidad es un beneficio de $30,000 por única vez que ha sido pensado para aquellos que no percibían absolutamente nada, “sabemos que $30000 no le salva la vida a nadie, menos a alguien que ha perdido todo, esto es un empujoncito para ayudar”.

Seguimiento puntual

Sobre los aprobados Laitano enfatizo en que se hizo un seguimiento del listado, “por un lado se aprobaron 135 sobre los cuales se hizo un seguimiento bastante puntual de cada caso para que no los rebotara el banco, para aquel que no tenía cuentas se le hizo en apertura de cuenta en la localidad de El Hoyo, se montó un operativo con el banco nación para que recibieran la tarjeta, fuimos muy prolijos con el siguiendo puntual a cada caso de la 170 que se enviaron y lo recibimos es la aprobación de 135”.

Sobre como se lego al este listado Laitano detallo “para poder llegar a este número de solicitudes lo que se hizo fue a trabajar con bases de datos que provenían de la asociación de artesanos de Lago Puelo, es decir desde los propios compañeros que se conocen, entonces es mucho más fácil llegara la a la información veraz, un compañero artesano presenta a otro compañero que fuera damnificado, lo mismo sucedió con artesanos de El Bolsón que presentaron un listado muy completo, uno de los referentes presento un listado de todos sus compañeros damnificados y también lo que hicimos fue el cruce de datos con el relevamiento que se había hecho desde desarrollo social”.

Puntualmente consultada la funcionaria sobre si estaba permitido que artesanos El Bolsón integrarán la lista explico: “si habían sido damnificados podían estar incluidos, insisto con esto se incluyeron muchas personas que después pueden haberse dado de baja por distintos motivos”. Además, Laitano enfatizo en la necesidad de cuidar los datos de los damnificados, “los listados de quiénes fueron beneficiarios que los tenemos nosotros no deben darse a conocer, porque es información sensible, porque no se permite que se publiquen los nombres de las personas que lo solicitaron y los que son beneficiarios, la verdad esa es información privada, sensible, en general hay datos de Cuil es muy importante que se cuide”.

En particular sobre un tatuador que presentó una queja por no a ver sido aprobado la secretaria de cultura explico, “no les corresponde a los tatuadores, pero su caso igual fue enviado su solicitud como muchas otras, por eso insisto en los casos que fueron enviados y después rechazados nosotros no podemos pasar por encima de Anses. Podemos pedir la información de porque fue rebotado y ahí nos mandan Cuál es la incompatibilidad, en cada caso lo que se hizo después es que también se aprobó ayer algunos músicos que habían quedado exceptuados se incorporaron en un listado del Instituto Nacional de la música y se les estará acreditando hoy mañana una suma por única vez de $32000, son 24 personas más”, detallo Laitano.





Compartimos de la pagina oficial de cultura de la nacion donde se detalla como es y quien discrimina a los beneficiarios en todo el país. Cultura Solidaria es un aporte federal que llegará a 1459 municipios y comunas de todo el país. El 25 por ciento de los beneficiarios y las beneficiarias residen en la Provincia de Buenos Aires; 19,4 por ciento en CABA; 4,9 por ciento en la Patagonia; 16 por ciento del centro; 9,7 por ciento de Cuyo; y los restantes 15,3 por ciento en el NOA y 9,7 por ciento en el NEA.

Con este apoyo extraordinario, el Ministerio de Cultura acompaña a 11.742 músicos y músicas; 8946 (artesanos y artesanas; 3778 actores y actrices; 2774 bailarines/as y coreógrafos/as; 2184 pintores/as, escultores/as, ceramistas y muralistas; 1784 fotógrafos/as, historietistas, dibujantes e ilustradores; 1513 artistas, trabajadores y trabajadoras de circos y expresiones de carnaval; 694 guionistas, escritores/as, libreros/as, dramaturgos/as y trabajadores/as de la industria editorial; 2851 son Iluminadores/as, sonidistas y trabajadores/as de otros oficios técnicos; 689 son vestuaristas, escenógrafos/as, maquilladores/as; 118 encargados/as y trabajadores/as de salas y espacios; 3694 docentes artísticos y talleristas; 3515 gestores/as, programadores/as y productores/as culturales 1535 directores y directoras de diferentes disciplinas. Y 4251 son trabajadores y trabajadoras de otras actividades culturales.

Por otro lado, el 47 por ciento de quienes recibirán el apoyo se autoperciben como mujeres (24.046 personas), y un 3 por ciento no se representan con identidades binarias (1351 personas). Al menos, 4661 beneficiarios y beneficiarias pertenecen a pueblos originarios; y otros 1631, a la comunidad afroargentina (o tienen antepasados africanos).

Desde el Ministerio de Cultura queremos agradecer a todas y todos los que acompañaron y participaron de esta convocatoria: a los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Cultura y de la ANSES por garantizar transparencia y celeridad en el proceso y a los y las integrantes del Comité de Validación.

Hoy, como siempre, el camino es el de la cultura de la solidaridad para llegar a todos los argentinos y argentinas en cada momento en que lo necesiten.





