Sin lugar a dudas en la familia Ortega Vargas, afincada en el norte del barrio Usina es una de las familias históricas de la localidad de El Bolsón y que más ha trabajado por todos los vecinos tanto de los barrios Usina como del San José, sin embargo, el pedido de agua potable para todos los integrantes del Clan se viene demorando desde hace 28 años.

Esta mañana Raquel Vargas junto a su familia festejó el primer aniversario de un cartel que habla de la red de agua potable para el sector Norte del barrio Usina Son 350 m de una manguera con una presión determinada para que los vecinos puedan tener el vital elemento, sin embargo destacaron que lo único que se hizo fue el cartel y poner la manguera, la obra nunca se terminó," soy hija de Juan Pedro Vargas y Esther Ortega, Soy nacida aquí, hace años que vivimos en la casa que hice con ayuda mi papá y solicitamos el agua desde antes del 93 cuando estaba haciendo mi casa, que es donde vivo todavía estamos esperando con excusas y ahora como ustedes vieron pusieron el cartel hace un año. La promesa era de Bruno Pogliano y con su equipo de Obras Públicas que iban a hacer todo lo posible porque, como ellos dijeron, se espantaron de los años que llevamos esperando el agua y seguimos esperando”, enfatizo Raquel.

En el 93 tuve a mi hijo, y meses antes yo ya tenía mi casa, donde para instalarme yo pedía el agua; Pero bueno acá estamos esperando todavía sostuvo Raquel.

Con agua del río

Seguidamente Maxi, que acompañaba el pedido de agua desde la panza de su mama, hoy es él quien realiza los reclamos luego de 28 años de espera, “el agua la sacamos del río con una bomba, de ahí llenamos el tanque de la casa, pero no es para consumo, es para usarla para lavar los platos, para el baño y todas esas cosas, pero no sirve para el consumo humano porque no potable”, explicó el joven.

Tomalá vos dámela a mí

Parece ser el cantito muy divertido de una hinchada futbolera, sin embargo cuando de por medio está el agua potable para cinco familias pierde la diversión y entra a tallar la situación social en este sentido Maxi explico Cómo ni el municipio ni aguas rionegrinas se hacen cargo, “lamentablemente uno se acostumbra a vivir así, pero más o menos hace un año tiraron los caños, ahora supuestamente se tiran la pelota entre el municipio y aguas rionegrinas que dice no da el caudal de agua para la cañería, pero sí da por qué hicieron las pruebas hidráulicas Ángel, (Arriagada trabajador de ARSA), dijo que sí daba el caudal lógicamente no va a dar para llenar la cisterna de un camión de bomberos, pero nosotros queremos agua para los tanques de cada casa para eso si hay caudal”, enfatizó el joven.

Ponen el agua o sacan el cartel

Finalmente, Raquel fue muy coherente con el pedido, “lo que molesta es la fachada, porque para una campaña ponen un cartel ahí, entonces yo digo que no nos tomen más el pelo con ese cartel, o ponen el agua o sacan el cartel, que terminen de una vez de tomarnos el pelo”, sentencio Raquel Vargas.





