Noticias del Bolsón volvió esta mañana al sector de Las Golondrinas a frente a la parcela 26 donde en grupo de asambleístas lleva adelante un reclamo contra la megaminería cortando la ruta nacional 40, allí los asambleístas confirmaron que se permite el tránsito liviano no así el de los grandes camiones. Además, sobre el accidente ocurrido durante la noche del miércoles explicaron que no pasó a mayores y que los ocupantes del auto se encuentran bien.

Al cumplirse una semana del corte de ruta en el sector de Las Golondrinas por parte de asambleístas contra la megaminería en Chubut, noticias del Bolsón diálogo con dos referentes del espacio quienes primeramente pidieron preservar su identidad por temor a represalias por parte del estado y luego explicaron cómo se gestó este corte de ruta, “hemos decidido unir la lucha con los vecinos de los barrios incendiados ya que como siempre venimos diciendo la megaminería tiene la luz otorgada por un parque eólico que se creó, ahora se les autorizó el agua entregada por decisión del instituto provincial del agua y tiene las tierras cedidas a partir del proyecto de zonificación minera y los vecinos que están incendiados desde hace dos meses este están reclamando el agua , la luz y todavía no han tenido respuesta por parte de las autoridades”, explicó una de las jóvenes voceras.

Rápidamente la joven agregó que hace 7 días están en el corte de ruta y no se hizo presente ningún tipo de autoridad, el gobernador o el vicegobernador, “lo que estamos exigiendo básicamente es que se retire el proyecto de zonificación minera, hasta ese momento no nos vamos a levantar al mismo tiempo pedimos que vuelvan a tratar la Iniciativa Popular en la legislatura”, detallo.

No estamos contra nadie

A su tiempo otra joven vecina de la parcela 26 explicó: “no estamos en contra de nadie, estamos a favor de la vida, necesitamos que los vecinos se acerquen que la comarca se comprometa cómo lo estamos haciendo nosotros; esto es muy importante porque cuando se contamina el agua se va a contaminar igual para todos. Nosotros llevamos 5 meses como parcela 26 sin agua y cabe destacar que desde tres meses antes el incendio nos cortó el agua, hace 13 años que vivo aquí siempre tuve agua gracias al esfuerzo mismo de los vecinos, la igual que la luz”.

Solo vehículos livianos

Mas adelante confirmaron que siempre se dejó pasar a quien tenía una emergencia, “desde el día 1 se dejó pasar a las urgencias médicas, al personal de salud, a personal esencial eso siempre fue así y solamente a los vecinos se les pedía que por favor transitarán por los caminos alternativos. Desde ayer decidimos, para ayudarnos también entre nosotros los vecinos, abrir los pasos al tránsito liviano y los camioncitos de la comarca; pero todo lo que es camión grande eso no va a pasar y vamos a seguir con el corte total e incluso los camioneros se solidarizan con nuestra lucha. Pero los camiones tienen que esperar porque es un corte total justamente para parar la provincia” enfatizó la joven

Finalmente, y en relación al accidente que tuvo un vecino de la localidad de Epuyen durante la noche del miércoles las referentes explicaron: “fue antes de anoche y fue un choque pequeño, no fue algo tan grave, la persona está bien no vio el fuego que teníamos puesto, pero también hay una realidad: de que hay gente que viene sacada que viene a los pedos para hablar mal y pronto y se comió el rollizo, pero el hombre está bien, no pasó nada”, sentenció la referente asambleísta.





