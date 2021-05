El supervisor de nivel primario de la región andina sur Jorge Quezada desmintió esta mañana en diálogo con noticias del Bolsón que haya habido 90 casos de Covid positivos en la escuela 140 de El Bolsón cómo había circulado ayer en redes sociales.

El supervisor de nivel primario del Ministerio de Educación de Río Negro Jorge Quezada desmintió esta mañana que hubiese un brote de Covid en la escuela 140 del Bolsón, primeramente, explico cómo se trabaja actualmente en la escuela, “en primer lugar lo que quiero informarles que nosotros en este momento estamos trabajando desde la No presencialidad justamente por lo que decretó la gobernadora en cada una de los lugares aquí de la provincia de Río Negro”.

Además, Quesada agrego que respecto a los casos si se han dado, “quiero informar que cada escuela, cada institución hace una carga en una plataforma que se llama Cuidar Escuela, y ahí se van informando los datos de las personas que den positivo para Covid, hasta ahora nos hemos manejado así, y estamos trabajando bien”.

Seguidamente destacó que fueron aislados 8 alumnos por qué uno de ellos dio positivo, se aisló a la burbuja completa, "la verdad es que no hubo 90 casos, no es cierto porque nosotros estamos informados, puntualmente yo hablé con el director y lo que me informa que el día viernes 21 justamente desde el centro de salud San José-Obrero, le informan al director que se tiene que aislar un grupo de 7 estudiantes incluido una estudiante que había dado positivo. Por ese motivo se aísla a la burbuja, diríamos que son 8 estudiantes, esta información se brindó aproximadamente al mediodía cuando los estudiantes se estaban retirando por ese motivo la secretaria no pudo hacer la carga como corresponde, que de hecho ahora sí se hizo la carga, hablé con el director y la secretaria iba a hacer la carga para que haya una información fehaciente a nivel provincial”.

Con todo, Quesada enfatizo que es la única forma de que se puedan cotejar los datos de alguna forma tanto el consejo escolar como el ministerio de educación puedan cotejar los datos y tomar una decisión acertada basada en datos reales.





