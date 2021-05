El próximo 26 de mayo se producirá un eclipse total de luna en diálogo con noticias del Bolsón Diego Galperín del grupo Osiris no sólo explico el fenómeno sino también porque se observa la luna tenida de colores rojizos qué hace que se le ponga el nombre de luna de sangre.

Siga se produce un nuevo eclipse de luna y sobre el particular dialogamos con Diego Galperín que nos contaba que desde el grupo astronómico están anunciando y dando a conocer el evento, “como hacemos habitualmente, cuando ocurre un evento astronómico especial, estamos contando qué el 26 de mayo habrá un eclipse total de luna que será visible desde nuestra zona desde las 6,50 Am”.

Además, Galperin también detallo como se preparan para el evento con una charla previa, “mañana miércoles 19 de mayo vamos a estar dando una charla virtual desde las 19,30hs en el canal de YouTube del grupo astronómico Osiris, dónde vamos a contar acerca del eclipse total de Luna, acerca de cómo observarlo y también vamos a presentar una propuesta para que los docentes puedan dar una actividad virtual para que los chicos en su casa den registro del eclipse lunar”.

Luna de sangre

Seguidamente el titular de Osiris se refirió a porque la luna se observa roja y los titulados periodísticos que hablan de luna de Sangre, “esos títulos rimbombantes no hacen más que asustar, nos gustan desde la prensa y nos divertimos bastante, pero bueno en realidad es que en todo eclipse lunar lo que sucede es que la luna ingresa en el cono de sombra de la tierra, durante ese tiempo que dura más o menos una hora generalmente. Pero la realidad es que el cono de sombra la tierra no es oscuro totalmente porque la Tierra tiene una atmósfera que hace dispersar rayos de luz, los desvía hacia dentro y el que más desvía es el color rojo, el cono no es oscuro, tiene luz roja dentro y eso hace que la luz de la luna cuando está dentro del cono en su totalidad se ve rojiza, esto es lo normal; Puede ser más rojiza menos rojiza pero siempre va a ser Roja la luna en un eclipse lunar”, sentenció.

El eclipse comienza a las 6:50 de la mañana con la luna hacia el oeste poniéndose con la constelación de escorpio, será visible justo en esa hora y al mismo tiempo va estar poniéndose o sea que no vamos a llegar a ver en total todo el eclipse que si será total para otras latitudes.





-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------

powered by 123ContactForm.com |