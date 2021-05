En diálogo con noticias del Bolsón el secretario de obras y servicios públicos de la localidad de Enrique Ibarra confirmo que se están trabajando las primeras cuadras de este plan que tiene por objeto brindar mejores servicios a la comunidad.

Esta mañana el secretario de obras y servicios públicos de EL Bolson Enrique Ibarra detallo las obras que se encuentran enmarcadas dentro de este plan y se refirió en particular a la primara obra como es el adoquinado de diagonal Líbano, “ Estamos iniciando con la primera obra del plan Argentina hace con financiamiento nacional, en esta primera etapa la iniciamos la semana pasada con los trabajos preliminares sobre diagonal Líbano que está contemplada entre la arteria de 25 de mayo y perito Moreno con confluencia en Plaza España, si de alguna manera nos acompaña qué es un factor importante a tener en cuenta, Más ahora en esta época invernal en 15 días podemos empezar a trabajar con lo que es cordón cuneta para despues trabajar con el adoquinado”.













Registro de oposición

La Municipalidad de El Bolsón informa a los vecinos y vecinas de las calles Líbano entre 25 de mayo y Perito Moreno; Ángel del Agua, entre 25 de mayo y Perito Moreno; calle Balcarce, entre 25 de mayo y Perito Moreno; calle Sargento Cabral, entre Rivadavia y Sarmiento; calle José Hernández entre Rivadavia y Sarmiento; y la calle Larrea entre Rivadavia y Sarmiento, que se encuentra abierto el registro de oposición para la ejecución de la obra de pavimento con adoquines y veredas de hormigón. Quienes así lo requieran pueden consultar el mismo en mesa de entradas del Municipio de El Bolsón hasta el próximo 24 de mayo de 2021 en el horario de 09:00 a 12:30 horas.

Mas obras en carpeta

Seguidamente el funcionario detallo algunas de las obras ya aprobadas, “tenemos varias obras que están dentro en este programa, obras que tienen que ver con pavimentación, obras que tienen que ver con modernización y recambio de luminarias led, obras de vereda en distintos accesos y también en la zona céntrica” explicó al tiempo que también remarco el mejoramiento de otros espacios.





Sobre los montos que insumen estas obras Ibarra sostuvo que se está hablando de manera integral no de todas las horas que acabo de mencionar alrededor de $60000000 de pesos”, y detallo que no van a ser las únicas obra a ejecutar, “Dentro de este programa ya estamos trabajando con el equipo técnico a solicitud del intendente para ingresar otras obras también que están en proyectos Cómo es la pavimentación de avenida San Martín, como también son las obras que nos pidió el intendente de la pavimentación de Malvinas, de Pastorino y de calle Las Heras”.

Mas adelante explicó como es el proceso que se lleva adelante para lograr que el estado nacional apruebe estas obras, “una vez que ya el equipo técnico finalice el armado del proyecto ingresan dentro de la plataforma de este programa, ahí empieza un ida y vuelta con los técnicos y los profesionales de nación para hacer modificaciones o éste resolver Las observaciones pertinentes antes de que sean aprobadas”.

La obra pública no se detiene

Sobre el avance en la obra pública que no ha tenido pausa en los últimos 6 años Ibarra remarco: “esto es algo que de alguna manera nos llena de satisfacción tener un intendente con esta capacidad de gestión, si no fuese por el seguramente que estas obras no hubiesen entregado en nuestra ciudad, la impronta se mantiene, se mantuvo durante los primeros cuatro años manifestadas en plan Castello, ahora con plan Marqués que es una iniciativa que lleva adelante el intendente en un momento totalmente adverso, con esta iniciativa que se presentó en el concejo deliberante y que fue acompañado por la mayoría del bloque oficialista por juntos somos río negro en representación del doctor Fabián Rudolph podemos empezar a trabajar con este financiamiento que se logró a través del enajenamiento esté bien municipal y que puso en la calle 85 millones de pesos para reactivar nuevamente actividad económica y también obviamente generar puestos de trabajo”.





