El ex intendente de El Bolsón Oscar José Romera esta mañana diálogo con noticias del Bolsón y fiel a su estilo no se guardó nada, sostuvo que la actual conducción de la UCR no representa a nadie. Además, sostuvo que pedir la ampliación de la cantidad de concejales no es oportuno en el contexto que se vive. También hablo de tierras fiscales, planes de vivienda y sentencio, “si Pogliano hace un barrio de viviendas, nadie lo saca de la intendencia”.

Sin pelos en la lengua el ex intendente Oscar José Romera habló sobre la actualidad política de El Bolsón, primeramente, explico porque no es el momento de aumentar la cantidad de concejales, “yo creo que no es tiempo de agrandar el staff político de Bolsón, porque no es solamente poner dos concejales, son dos oficinas más, son dos computadoras, dos secretarios más y eso lo paga el pueblo”, explico.

Seguidamente agregó que el ya fijo postura el seno de su partido quienes piden esta implementación, “yo expuse mi posición en mí partido, que son los que pidieron que se cumpliera con un artículo de la carta orgánica y yo había dicho que en ese momento no era tiempo porque estamos mal, el país está mal, la provincia y E Bolsón no está hoy como para ir una elección para dos concejales, cuando mucho se podría hacer dentro de 2 o 3 años cuando se llame a elecciones para intendente y concejales”.

Han tomado la política como una salida laboral.

Seguidamente y consultado sobre si este pedido tiene que ver con la visión que tienen algunos políticos de poder llegar a una banca con pocos votos, Romera fue contundente en la respuesta: “yo creo y me hago cargo de lo que digo, creo que se ha tomado un porcentaje importante de la política como una salida laboral, y la cuestión no tiene que ser así, la política es para servir, para trabajar para la gente, es de una vocación de servicio, porque para ir a agarrar una banca de concejal para vestirse lindo todos los días y no saber qué hacer cuando te sentas en el escritorio este no sirve, no sirve”, enfatizó el ex intendente.

Decisiones de un sello vacío

Más adelante sobre cómo lo tomaron sus correligionarios a esta postura, Romera tiró un tiro por elevación a quienes juegan a la política, “tienen en la mesa una mayoría, digamos en ese momento y se aprobó, pero para mí fueron decisiones de un sello vacío. El radicalismo y me hago cargo de la parte que me toca, estamos en una decadencia política grandísima y las listas los partidos son un sello de goma nada más, firman dos tipos en nombre de un partido, en este caso en nombre del radicalismo que no tiene ningún valor, hay otras cosas muchísimo más importantes para el que le gusta jugar a política que ir a pedir dos concejales más”.

Más adelante el exintendente también se refirió al proyecto de la terminal de Ómnibus que se viene trabajando desde la época que él era intendente, incluso pasó por el mandato del ex intendente Ricardo Caleuche García y actualmente parece que todo está alineado para que durante la gestión de Bruno Pogliano se lleva adelante, dijo.

Romera finalmente habló de las tierras fiscales que tiene en su poder el municipio de El Bolsón y sobre su futuro político sosteniendo que no está fuera del ruedo y que tampoco le gustaría ser diputado nacional, A mí me gusta la intendencia de mi pueblo, pero acá hay Bruno para rato”, sentenció.





