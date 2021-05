Como cada 4 de mayo se festeja el Día Internacional del combatiente de incendios forestales conmemorando a San Florián que fue el organizador de las primeras cuadrillas de combatientes allí por la vieja Roma y que falleciera en un incendio forestal, hoy dialogamos con Domingo Sales quien cumplió 43 años de servicio en el Splif y ahora ya retirado nos cuenta cómo ve la actividad.

“Cada 4 de mayo se conmemora el día internacional del combatiente de incendios forestales es un recuerdo de San Florián, antiguo jefe Romano de brigada, el cual falleció en un cerro quemado con sus combatientes, fue el primer accidente fatal que hubo con brigadistas”, explico Sales.

Seguidamente recordó “la verdad es que nosotros recordando un poco la historia éramos pocos apagando incendios, empezamos en la época del 86-87, antes los que sabía mucho de incendios eran 4 personas que ya no están era la gente del Ifona, los antiguos eran 3 personas 4 personas que combatían desde Neuquén a Río Pico, de ahí se empezó a crear la primera brigada, ellos me han ayudado mucho en ese momento a empezar con ellos, Yo no trabajé para Ifona sino que yo era guardabosques, mecánico en el servicio forestal andino, pero siempre íbamos a combatir los incendios desde el servicio forestal andino”.













Mas de 40 años combatiendo incendios

A todo esto, Sales explicó que el desde el año 79 se esta capacitando, “Yo personalmente en el año 79 empecé con mi primer curso, que nos vino a traer el Ifona, lo vino a dar Guillermo Julio Alvear y Gastón Cárcamo Estuardo de la Universidad de Concepción de chile y después si empezamos a capacitarnos cuando llegó Felipe Ivándick, de ahí empezó la capacitación masiva y ya empezamos a salir afuera del país también por becas, todo fue por becas”, recuerda Domingo.

Fue una tormenta de fuego

Seguidamente Domingo, con más de 40 años en sus espaldas combatiendo incendios, destacó que nunca en su historia había visto un incendio con las características del que azotó la zona de cerro Radal y Las Golondrinas haciendo énfasis en esta tormenta de fuego y recordando que ante este panorama no había recurso humano ni material que pudiera hacer frente a esta situación además, aprovechó para destacar el riesgo que se corre ahora con las lluvias y las nevadas sobre todo en zonas donde ya no hay sustento en el suelo, “esto va a terminar siendo todo volcado a las aguas de los cursos hídricos y empezaremos a tener inundaciones como las que sufrimos en el 76 y 77”, sentenció.

Sin lugar a dudas Domingo Sales ha dejado una huella en el servicio de prevención de lucha contra incendios forestales de Río Negro no sólo en su quehacer sino en la trayectoria planteada al punto que ya retirado se solidarizó con los brigadistas del plan Nacional de manejo del fuego que están pasando un momento complejo ya que luego de los incendios que los tuvieron en jaque el gobierno Nacional les realizo una quita en sus haberes de más de 20000 pesos.





