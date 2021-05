Así lo confirmó la delegada local María Eugenia Alonso en diálogo con noticias del Bolsón, quien destacó que aun con más de 3,000 los afiliados que dependen de esta delegación que no cuenta con movilidad propia a pesar de que su cobertura llega hasta Río Chico.





En diálogo con noticiasdelbolson a delegada del PAMI local María Eugenia Alonso explicó como son los horarios de atención, “Nosotros seguimos trabajando con un horario restringido que es de lunes a viernes de 9:30 a 13.30, tratamos de que el afiliado llame por teléfono porque por ahí son consultas que se pueden resolver directamente vía teléfono y el afiliado no tiene que esperar acá afuera”.

Además agrego que por una cuestión de espacio y de la cantidad empleados que trabajan en la agencia solo pueden entrar 3 afiliados, “Tratamos de poder ir organizando todo el tema de que el afiliado no espere afuera, más ahora que empieza todo el frío, por ejemplo con los reintegros estamos tratando de dar turno para que ya vengan con los papeles y puedan entrar directamente pero si seguimos atendiendo, pero sobre todo tratamos de resolver los problemas de los afiliados que están más lejos”, enfatizo Alonso.

Solo Rio Negro

Consultada sobre la atención a los afiliados Chubut destaco que por sistema es imposible, “la parte de El Hoyo y Lago Puelo corresponde a la provincia de Chubut. Lamentablemente nosotros no podemos atender, no nos deja ni siquiera el sistema poder ayudar algún afiliado que venga acá, acá tenemos aproximadamente 3200 afiliados, sin contar la gente que ayudamos de El Foyel y El Manso porque por más que no estén capitados en lo que es El Bolsón nosotros les terminamos resolviendo un montón de problemas a esa gente que viene directamente al hospital”, sostuvo.

Presencialidad y salud

Consultada la delegada sobre cómo se trabaja con los abuelos que no tienen un trato fluido con la conectividad explico que han implementado sistemas para ayudar al afiliado, “Nosotros lo que lo que tratamos hacer por ejemplo ahora está la prescripción de lo que es la vacuna antigripal que se tienen que inscribir por la página de pan sabemos que hay un montón de afiliados o que no tienen internet o qué no manejan directamente un teléfono como para poder inscribirse Así que nos llaman por teléfono nos pasan los datos Y nosotros los cargamos en la página Entonces ya no viene con respecto por ejemplo todo lo que receta como ahora es la electrónica el afiliado directamente va al médico deja el estado de la medicación y directamente después por sistema las envían a la farmacia Entonces al afiliado se evita devolver al médico a buscar la receta e ir a la farmacia y en el caso de que si hay algún medicamento que no esté cubierto nos llaman de la farmacia nosotros y nosotros resolvemos”.

Recategorizar la agencia

Finalmente, Alonso detallo que ahora se trata de recategorizar la agencia para poder contar con mas beneficios, incluso un vehículo, “En realidad lo que es PAMI Bolsón abarca hasta Río Chico entonces no tenemos manera de estar más presentes, el problema que nosotros tenemos es que todavía somos un centro de atención personalizada y se llama a Cap para nosotros pasar a lo que es agencia se tiene que corroborar que pasamos los 3.000 afiliados, ya estamos en esa situación así que ahora lo que vamos a hacer es mandar la nota para que nos recategoricen la agencia y poder empezar a pedir un montón de cosas que antes no había dentro de eso un vehículo”, enfatizo la delegada.









