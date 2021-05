En diálogo con la prensa el intendente de El Bolsón Bruno Pogliano confirmó que durante la reunión mantenida con la gobernadora Arabela Carreras le solicito algunas medidas tendientes a mitigar la segunda ola de covid-19, “si bien nuestra realidad es distinta a la de Bariloche pretendemos cortar la circulación nocturna, pero la decisión es resorte de la gobernadora Carreras”, explicó Pogliano.

Esta mañana el intendente Bruno Pogliano dejó inaugurada la vereda que conduce al populoso barrio Esperanza, luego del acto se reunió con la prensa local y se refirió a las nuevas medidas que le pidió a la gobernadora Carreras para tratar de mitigar la segunda ola de covid-19, “Estamos en diálogo permanente con el gobierno de la provincia con la gobernadora con quién me reuní la semana pasada, El Bolsón no tiene la misma realidad epidemiológica que Bariloche y Dina Huapi, no está en este color rojo por lo tanto no hay medidas de carácter obligatorio independientemente de eso estamos evaluando cuáles son las medidas que se pueden llegar a tomar para limitar de alguna manera de la circulación y con ello bajar los niveles de contagio”, explicó Pogliano.

Mas adelante agrego que en este momento estamos en 70 caso aproximadamente, “el pico máximo lo tuvimos en enero con la mayor circulación de gente aquí en la localidad por el turismo, pero en este momento estamos en números aceptables y dependiendo eso de la limitante que tenemos de Bariloche en cuanto a la terapia intensiva, que no hay camas disponibles eso es lo que nos preocupa y es lo que nos motiva a ver qué medidas se pueden tomar”.

Además, explicó que se está trabajando en conjunto con la provincia, desde un principio en conjunto con el Ministerio de salud y estimó que en estos días habrá novedades sobre algún tipo de restricciones a la circulación.

Sin circulación desde las 2 a las 6,30 AM

Sobre cortar la circulación en horas de la madrugada agrego “la decisión es resorte de la provincia, pero obviamente que coincidimos en que hay que hacer algún tipo de restricción para evitar alguna circulación nocturna que pueda llegar a perjudicar y cambiar nuestra situación actual en cuanto a la cantidad de casos”, sentencio estimando que las novedades podrían darse sobre el fin de esta semana.





