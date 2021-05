La queja inicial la plasmó la vecina Patricia Mon Avalle en redes sociales y rápidamente se viralizó ya que fueron varios los vecinos de El Bolsón que se identificaron con la problemática que marcaba la docente, “no sólo fue el consumo excesivo de agua que me quieren cobrar sino la forma irrespetuosa con la que me trataron lo que moviliza a realizar una queja formal al ente regulador” sostuvo Mon Avalle.

En diálogo con noticiasdelbolson la vecina conto su odisea con una factura de agua potable astronómica, “en la factura del uno del 2021 me vino 6491 pesos y más allá de los aumentos que habían sido anunciados me fijé en el consumo y marcaba 118 m3, una barbaridad yo consumo de promedio 30, como máximo un bimestre del 2019 he tenido 59 como una exageración”, sostuvo indignada Patricia.

Seguidamente explicó que ante esta situación lo primero que hizo fue llamar a un plomero, “lo primero que hago es pensar en una pérdida, llamó a un plomero pero no hay ninguna perdida entonces recurro a Arsa a las oficinas, voy ahí con mi reclamo luego vienen a controlar a controlar el reloj y casualmente tengo 20 nada más, nuevamente a mí consumo original, hago el reclamo nuevamente y lo que termina de indignarme por eso ice el posteó fue la desatención, digamos lo primero me dijeron que la tengo que pagar y las escusas o los argumentos el empleado: Primero me dice --alguien que se quedó tu casa y se llevó tu agua y siento que me empiezan a tomar el pelo”, explicó.

Mas adelante agrego que pidió hablar con el responsable, “viene la jefa de gestión comercial María Gabriela Torres y también empieza con el consumo verano, yo me pregunto: ¿qué Ítem es consumo verano? yo no tengo pileta, no tengo césped, el que conoce mi casa sabe que es lecho de río yo no riego”, enfatizo.

Mas quejas en las redes

Sobre la empatía que se generó en redes sociales Mon Avalle explicó: “hubo muchas observaciones, no sólo del consumo sino incluso algunos pusieron que viviendas que no están habitadas también tienen alto consumo y la cuestión del de estrato uno recurre a la oficina buscando una solución alternativa, que vinieran ver, es muy llamativo, consulte con mis vecinos y no tienen idea de este despropósito y lo que más me llama la atención que ahora el reloj vuelva a marcar 20m3”.

Que chille lo que quiera

Finalmente Mon Avalle detallo que cuando estaba esperando una respuesta de la encargada del delegación escucho: “esta señora desde la oficina dice: que chille lo que quiera igual lo tiene que pagar, me ofendió mucho, por eso estoy tratando de comunicarme con el ente regulador, además, cuando pedí el libro de quejas la jefa no sabía dónde estaba, ahí empiezan todos a moverse buscando el libro de quejas, la última queja es del 6 de diciembre del 2021, apá estamos en mayo, qué raro y doy vuelta la hoja y la última era del 2017”, mencionó la vecina extrañada.

Con toda esta situación planteada Patricia Mon Avalle le pidió a la comunidad que si se siente identificada con el destrato y el cobro indebido del valor de consumo del agua potable se contacten con ella a través de sus redes sociales o a su teléfono que figura en la guía telefónica de la localidad porque está gestando una nota de queja colectiva para presentar ante el ente regulador.





