Se trata de las 8 familias que fueron reubicados en el barrio Los Ñires, luego de que ocuparan el mirador del Azul, sostienen que el municipio los tiro como a perros en ese sector y no les garantizan los servicios básicos.





A pedido delos vecinos llegamos hasta Loma del Medio concretamente en el barrio los Ñires allí nos recibieron los vecinos reubicados y dialogamos con Raquel Huenchul que nos dijo “nosotros vivimos del Mirador a nosotros nos prometieron que no iban a dar un terreno con luz y agua cuando no fue así, vinieron y nos tiraron, tuvimos problemas con los vecinos porque según decían los terrenos tenían dueño y a nosotros la municipalidad no nos reubico como dicen, nos vinieron a tirar acá”, enfatizo Raquel.





El Chaqueño nos donó la tierra

Sobre el reclamo de servicios la vecina detallo: “la estamos sufriendo con el agua y la luz, nos dieron el terreno los vecinos, acá atrás tiene el chaqueño, él nos donó una parte en los terrenos donde nosotros estamos viviendo”, explicó y además confeso que desde desarrollo social recibieron ayuda, “Laura nos ayuda un montón también Juliana Ortega que estaba en tierra ella nos prometió que nos iba a traer acá con luz y agua y resulta que no llegan con la luz y tampoco con el agua potable”.









Con una batería

Sobre como es el día a día Huenchul sostuvo que ella se alumbra con una batería, “Tengo una batería y un foco con eso me alumbro para darles de comer a mis hijos y el agua la vamos a buscar a tres cuadras que viene el camión los lunes, miércoles y viernes, el camión que creo, no estoy segura, pero está contratado por la municipalidad”, sostuvo la vecina.

También ripio

Entre los reclamos que plantearon los vecinos se destaca la transitabilidad en el sector que según destaco Miriam Enrique ellos mismos desmontaron para hacer el callejón, “entrar y salir es complicado, ahora como ustedes ven está un poco seco, pero más adelante esto es un barrial acá y es complicado, pero le pedimos al intendente que también traiga el ripio que necesitamos. Juliana Ortega se comprometió a tráenos el ripio y no nos lo trajo además supuestamente iba a venir una máquina a hacer una calle, pero como ustedes verán para allá hicimos la calle nosotros y como dice la vecina el chaqueño nos donó un pedazo de tierra a nosotros y nosotros ahora nos estamos arreglando de a poco, pero la primera vez que llegamos acá no dejaron como perros”, sentencio Mirian.





La palabra de Enrique Ibarra

Finalmente, sobre los servicios que son reclamos en Loma del Medio explicó: “la idea es trabajar e ir llevando servicios a estos barrios populares que aún no han estado registrados y como lo venimos haciendo con otros barrios postergados”.

Con todo, el funcionario explico que hay algunos impedimentos también que tienen que ver con la titularidad de la tierra, “estamos hablando una tierra nacional que oportunamente también manifiesto que el intendente se vienen haciendo las gestiones pertinentes para lograr de alguna manera esta transferencia de la nacion a la provincia y de provincia al municipio para poder llevar adelante las obras que sabemos que son necesarias pero que tienen un proceso administrativo y burocrático que muchas veces excede a la buena voluntad y obviamente la preposición que tiene el intendente para que se resuelvan”, enfatizo Ibarra.





