Con el corazón desgarrado por la pérdida de su compañero de vida Viviana González relato esta mañana a noticias del Bolsón cómo se siente con la muerte del querido “gallego” ocurrida hace poco más de un mes en una cancha de fútbol de la localidad de Ñorquinco, sostuvo que si hubiese habido una ambulancia el Gállego estaría vivo.

Su nombre era Oscar Ruiz, pero en la zona era mas conocido como “El Gallego”, su muerte ocurrió el domingo 2 de mayo cuando jugaba un partido de futbol en la cancha de Ñorquinco, a poco más de un mes de su muerte, Viviana su compañera de vida, pide que se investigue que paso, “todo lo que se dijo primero nada la sensación que tengo es que yo personalmente quede vacía, con el alma hecha pedazos, más su hijo más toda su familia y nadie se hizo cargo de nada”.

Seguidamente Viviana agrego: “Yo sé que no es como dicen que pasaron las cosas. Yo sé que no es así. Yo sé que hay responsabilidad de la Liga, de la municipalidad de Ñorquincó y el hospital. La municipalidad porque la cancha era municipal, entonces no podía permitir jugar un partido sin seguridad ni ambulancia”.













Lo único que pido es que se haga justicia

Seguidamente la compañera de Oscar agrego que el presidente de la liga es tan responsable como el resto, “vos no podés armar un equipo de fútbol o un club sin tener los primeros auxilios, sin saber cómo están sus jugadores, es una vida la que se perdió, hoy yo estoy acá quebrada y lo único que pido es que se haga justicia, justicia porque yo sé qué Oski no murió como dicen, que murió de un paro, el no sufría del corazón”, enfatizo la desconsolada mujer.





El tuvo un golpe jugando en la cancha de la 140 el sábado anterior a su muerte, “ese día él llego acá y me dijo <me pegaron un rodillazo entre el pulmón y la costilla, me duele, me duele mucho, es un dolor que no me deja respirar bien>, después comimos, llegamos a casa nos acostamos y le pregunte si iba a ir a jugar, y me dijo que no pero que tenía que ir por que el equipo lo necesitaba, él era así siempre pensaba en los demás antes que en él”, enfatizo Viviana.

Seguidamente le consultamos a Viviana si sentía que a Oscar lo dejaron morir?, “si lo dejaron morir, lo que me cuenta mi mejor amigo que él vio todo, desde momento uno hasta el momento que llegó al hospital y me dijo qué le hicieron una traba, cayó se quiso levantar cuando se quiso levantar, entre que se iba levantando vuelve a caer y no se levantó más; Empezó a convulsionar <cuando yo veo que no se levanta me fui a verlo pero que no sabíamos qué hacer, nadie supo que hacer>”, le conto a Viviana su mejor amigo que estuvo en el lugar.

Sin ambulancias

Además, con la voz partida afirmo que pasaron 10 minutos, “no había ambulancias, no había nadie que sepa de primeros auxilios, entonces mi amigo empezó a gritar para que lo llevaran al hospital, ahí entre unos compañeros lo subieron en la camioneta y lo llevó al hospital, pero llegó muerto”.

Finalmente, Viviana confirmo que si hubiese habido una ambulancia ese día en esa cancha hoy Oscar estaría con ella, “En un 90% sí, porque por los tiempos que él tuvo y como yo sé que no murió de un paro cardíaco, si hubiese habido una ambulancia estaría vivo”, sentenció la mujer que solo busca justicia.





-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------

powered by 123ContactForm.com |