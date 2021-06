En audiencia realizada mediante plataforma zoom, se formularon cargos a dos hombres por el homicidio simple de Ricardo Herrera y lesiones leves ocasionadas a su pareja como autor y como partícipe secundario de homicidio simple en el caso del otro acusado; ocurrido el 30 de mayo entre las 22:00 y 23:00 horas en la esquina de calle Otto Goedecke y Los Notros. Se les impuso prisión preventiva a ambos.









El equipo fiscal relató lo sucedido en esa jornada, cuando la víctima, se encontraba retornando a su casa y previo a encontrarse con su pareja, fueron interceptados por un vehículo Renault 12 conducido por uno de los acusados, junto a su consorte de causa, que se encontraba sentado en el asiento del acompañante. Este descendió del rodado y comenzó a insultar y agredir verbalmente a la víctima.





Momentos después se acercó y golpeó a la víctima mediante un golpe de puño en la cara, ante ello la pareja intenta socorrerlo, resultando ella también golpeada. Acto seguido fue al auto y sacó un elemento corto punzante para volver y apuñalar a la víctima.





Mientras esto ocurría, el hombre señalado como partícipe secundario; se bajó del auto y observaba riéndose de lo que el otro acusado hacía sin prestar ayuda a ambas víctimas y tampoco evitar el ataque mortal. Luego le dijo "vamos, vamos" prestando colaboración suficiente para que el autor del hecho se diera a la fuga del lugar, procurando la impunidad del hecho.





Producto de lo anteriormente descrito, la pareja de la víctima presentó lesiones leves en la zona de la cara y la víctima fatal fue trasladada al Hospital Zonal Bariloche con una herida de arma blanca en abdomen, que le provocó un shock hipovolémico, causando el fallecimiento pocas horas después. Asimismo presentó heridas cortantes al intentar defenderse.





Entre la evidencia colectada, se puede enumerar acta de procedimiento policial emitida por la Comisaría 28, certificados médicos de ambas víctimas, informe preliminar de autopsia, informe preliminar de criminalística, diversas entrevistas relevadas por la Brigada de Investigaciones Judiciales, acta de allanamiento con resolución de autorización previa y trabajo efectuado en la casa del imputado y en el rodado en el que se fugó del lugar y requisa. En dicho acto se secuestró un arma blanca que luego se constató en el Gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro, que tiene manchas de sangre de origen humano, ropa que podrían ser analizadas para determinar si portan manchas de sangre.





Se agrega el informe de la rueda de reconocimiento llevada a cabo en el día de ayer y diversas entrevistas de relevancia para la investigación y el reporte elaborado por las profesionales de Oficina de Atención a la Víctima.





Ambos imputados fueron asistidos en esta ocasión por la defensa pública penal, quienes no declararon en esta ocasión. Los defensores oficiales cada uno a su turno no se opusieron a la formulación de cargos. Se hizo hincapié en la inocencia de uno de los acusados en particular. Otro de los defensores públicos expresó que deberán trabajar en algunos aspectos que se presentan en la acusación.





El Juez de Garantías interviniente quien estaba de turno al momento de sucedido el hecho y autorizó las medidas realizadas, tuvo por formulados los cargos por el homicidio simple de Ricardo Herrera y lesiones leves ocasionadas a su pareja como autor y como partícipe secundario de homicidio simple en el caso de uno de ellos (artículos 79, 89, 45 y 55 del Código Penal) y otorgó el plazo de 4 meses para llevar adelante la investigación preliminar.





En referencia a la medida cautelar requerida por la fiscalía, el defensor oficial de quien fuera acusado por ambos cargos manifestó su rechazo por considerarla una medida gravosa. El Ministerio Público argumentó en su pedido riesgos procesales, en particular aquel referido al entorpecimiento a la investigación y del profundo temor en una testigo presencial, que a su vez es una mujer víctima, atento al doble plus protectivo que imponen las Convenciones y normas internacionales para este tipo de situaciones. El defensor público penal del acusado como partícipe secundario no manifestó objeciones al plazo de un mes de prisión preventiva requerido.





En consecuencia, ambos imputados serán alojados en el Establecimiento Penal N°3 por el término de cuatro y un mes respectivamente.

