La sorpresiva renuncia fue presentada por la titular de la supervisión de enfermería del DAPA, licenciada Paola Adelaida García y está motivada, según explico, en el hecho de que desde hace un tiempo a la fecha se siente avasallada y violentada por las permanentes actitudes y la subestimación junto de la persecución y falta de respeto hacia las acciones que emanan desde su responsabilidad como jefa del servicio al que representa por parte de las personas a las que va dirigida la nota de renuncia, refiriéndose concretamente a la directora del hospital Mirna Lamberto y a la doctora Claudia Duelle.

Seguidamente la profesional de enfermería destacó que toda esta enumeración de acciones en su contra las deja plasmadas, debidamente documentadas y explícitas dado que la misma han provocado su hartazgo y la han obligado a tomar esta lamentable decisión, lo que le provoca una inmensa tristeza dado que todo el trabajo que ha realizado durante estos tres años lo ha llevado adelante con total dedicación, entrega, compromiso y amor: “Qué es un sentimiento profundo que siento por la profesión que ejerzo”, detallo.

Además, reafirma con mucha convicción y vehemencia que no motiva esta decisión ningún acto de cobardía, “por el contrario me siento una profesional adecuadamente formada y con toda la actitud y capacidad para desarrollar la actividad vinculada con mi profesión y con el cargo que desempeñó hasta la fecha”.

Finalmente, en la renuncia Garcia deja en claro que se tomara unos días de receso su intención es volver al cargo que ocupa con antelación, siendo este el sector de vacunación.

Despedida

Este wasap circulo en los distintos grupos de personal afín al hospital de El Bolson, “Quiero contarles que acabo de presentar mi renuncia al cargo de coordinación de enfermería/ Dapa. La verdad una decisión difícil para mí, porque no me gusta dejar las cosas a medias. Y en plena campaña de vacunación COVID, pero me siento obligada a hacerlo por mí salud física y psíquica, ya que está situación es agobiante. Por otro lado, me retiro unos días de licencia y luego de lo cual pretendo volver a trabajar con el compromiso de siempre.





