Carola Peña presidente de la liga de futbol infantil nos cuenta sobre el pedido que realizan Las ligas AFCA, AFUCA y AFUVECO.

Desde la liga de futbol infantil piden a las autoridades provinciales que autoricen el regreso de futbol en cancha de 11. Afca es la liga de futbol infantil de la comarca que nuclea a mas de 12000 niños en 14 clubes, “por ahora solo autorizaron los entrenamientos, pero es imperioso que los niños vuelvan a poder practicar el deporte”, sostuvo Peña.

Carola Peña hizo referencia al fútbol infantil en la localidad realizando un pedido desde AFCA para que se regrese a jugar en las canchas respetando los protocolos.

Expreso estoy con la liga infantil donde somos tres ligas que participamos y las que solicitamos lo mismo regresar con los niños y niñas a las canchas lo antes posible, esto es necesario para ellos.

Comento que es algo que tiene que volver en nuestra comunidad, nosotros lo hablamos en deporte hace varios días reunidos con Sebastián San Martín y Favio Barzan, Pero vemos que no es decisión de ellos. Tenemos conocimiento que en otros lugares de la provincia no se volvió todavía el futbol once, en nuestra liga está el club San Martin de El Hoyo, Cultural Lago Puelo y a Frontera de Lago Puelo y La Truchita de Maitén.

Dijo que el futbol infantil nuclea a 1200 chicos, integrado por futbol mixto con 14 clubes, es importante tener en cuenta que además de lo deportivo es la contención donde se trabaja mucho lo social. Finalizando dijo que ahora se hacen entrenamientos con burbujas con diez jugadores, pero creemos importante tener a los chicos en las canchas que en otros lados con otros riesgos.





