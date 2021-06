Esta mañana visitamos el centro de atención primaria de la salud del barrio Esperanza, allí dialogamos con el personal de salud que lleva adelante la vacunación contra el covid-19; Grande fue la sorpresa cuando Estela, enfermera del lugar confirmo que hay vecinos que han dado positivo para Covid no mantienen el aislamiento, “muchas veces estás haciendo la cola en una despensa y el que está atrás tuyo lo acabas de notificar que tiene Covid positivo y no le podes decir nada porque se ofende”, detalló.

Estela Sobarzo es una de las referentes del centro atención primaria de la salud del barrio Esperanza, quien esta mañana diálogo con noticias del Bolsón y confirmó que en ese centro continúa la vacunación contra el covid-19, " acá vacunando ya desde hace un tiempo, primero escribimos a la gente con factores de riesgos, los anotamos y una vez que nosotros podemos pedir la vacuna y tenemos el total de la gente que se va a vacunar la citamos para el día siguiente, por lo general se hace a la tarde para que no se junten los enfermos con la gente que está sana y que se va aplicar la vacuna".

Sobre la cantidad de vecinos vacunados Sobarzo explico que llevan alrededor de 70 más o menos o un poquito mas ya inoculados en ese centro de salud.

No se respeta el aislamiento

Seguidamente y en relación al seguimiento que se realiza con las personas que dan positivo para Covid-19, Gabriela Campos explico, " nosotros una vez que nos pasan la planilla de los casos positivos del barrio, le hacemos el llamado, consultamos cómo están y están, si están en el domicilio y estos últimos días ha pasado que llamamos y no están en el domicilio o atienden diferentes personas que no deberían estar allí”, explico la trabajadora de salud.

Consultada la enfermera sobre que acción se toma en esos casos explicó que no pueden hacer nada porque es una responsabilidad individual de cada una de las personas mantener el aislamiento, “Y nosotros no podemos obligar a que se queden en el domicilio, eso todavía no lo hemos hablado acá en el equipo, a ver cómo lo vamos a manejar, pero ya esté este mes de mayo nos pasó muchas veces con muchas familias esto de que no quieran hacer el aislamiento”.

No solo el barrio

Seguidamente Estela explicó que no es solo le barrio Esperanza, “Lamentablemente no es solo el barrio, es en general y no solo los jóvenes, como que todos sabemos que últimamente está atacando más a los jóvenes y entonces como que no han tomado conciencia, lo vemos en las internaciones, lo vemos en las consultas que muchos hay muchos jóvenes que no toman conciencia y que se han infectado realmente”.

Finalmente consultada la enfermera del CAPS del Esperanza sobre qué recomendación se le puede dar a los vecinos, fue contundente en su respuesta, “ya es como que esto es reiterativo porque sabemos que nos tenemos que cuidar, no salir, usar barbijo, el distanciamiento o sea uno se da cuenta porque uno mismo va a comprar y tenés al otro acá atrás, entonces como que no sabes qué más decir, ni qué más hacer con todo esto”, sentenció.





