El sindicato de trabajadores rurales UATRE se manifestó en Roca exigiendo al Ministerio de Trabajo de la Nación que habilite la paritaria en forma presencial porque tienen un atraso salarial importante y se avecina la temporada de poda. También reclaman el reconocimiento de la zona austral en los salarios de los trabajadores, que la diputada nacional Ayelén Spósito acompañó con un proyecto de ley.





Además reclamaron ser vacunados. Destacaron que en la primera ola de la pandemia los trabajadores con factores de riesgo no estaban obligados a realizar tareas presenciales sin que sus salarios se vieran afectados, algo que no se está respetando en esta segunda ola y por lo tanto muchos trabajadores de edad avanzada, con comorbilidades o embarazadas tienen que ir a trabajar y, denuncian, que en las chacras no se están respetando los protocolos de cuidados, de distanciamiento social, por lo que los trabajadores y sus familias se ven sometidos a una situación de riesgo, en un momento en el que los hospitales se encuentran saturados y sin disponibilidad de camas.





A esto se suma que los trabajadores que llegan desde otras regiones del país no tienen un control estricto en los ingresos y ya se dio el caso de ocho personas de una provincia del norte que se tuvieron que volver sin recibir tratamiento ni control, ni por parte de las autoridades sanitarias ni de los empleadores.





El Movimiento Evita apoya el reclamo de los trabajadores de la UATRE, que al igual que las compañeras que ejercen sus tareas en los merenderos y comedores son esenciales y como tales deben ser priorizados en la vacunación y no se está dando respuesta.





Los trabajadores de la UATRE viene luchando desde hace tiempo por el reconocimiento de la zona austral en su salario y la diputada nacional Ayelén Spósito acompañó esos reclamos con un proyecto de ley. Hasta ahora consiguieron un reconocimiento del 8 %, pero están bregando para que en la próxima paritaria por la poda puedan incrementar ese porcentaje.

