Así lo confirmo Romina Sheffield del vacunatorio local que funciona en el gimnasio municipal Américo Torres destacando que desde hoy puede vacunarse toda persona que desee recibir la vacuna covid-19 que pertenezca al rango etario de 50 a 59 años de edad, mayores de 60 como así también los mayores de 18 a 49 años que sean de riesgo.

Esta mañana noticiasdelbolson dialogo con la referente del vacunatorio ocal Romina Sheffield quien confirmo que se amplia al rango etario de vacunación, “toda persona de 50 a 59 años con o sin patología, que viva acá en la localidad de El Bolsón, puede acceder a la vacuna del covid-19. Tienen que estar inscriptos en la página de provincia y si no pudieron inscribirse se acercan acá al gimnasio y nosotros lo inscribimos para acceder a la vacuna el mismo día”.

















Seguidamente consultada por la cantidad de personas que se vacunan por día Sheffield destacó que son aproximadamente 250 vecinos los que están recibiendo la vacuna contra el covid-19 además agregó, “la meta es poder vacunar más, llevamos vacunados casi 10000 personas entre mayores de 60 factores de riesgo y ahora que empezamos con la etapa de 50 a 59 años”.

Finalmente, la enfermera confirmo que aquí en El Bolsón también se han dado casos que las que hay personas que se anotan para recibir la vacuna y luego no asisten, “nos está pasando que se anotan y no vienen o también ingresan una fecha de nacimiento y cuando concurren no cumplen con la edad estipulada para recibir la vacuna, así que no los podemos vacunar o tienen domicilio real en Chubut y tampoco los podemos vacunar”.





-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------

powered by 123ContactForm.com |