Dialogamos con el secretario de obras y servicios públicos de El Bolsón Enrique Ibarra sobre las distintas acciones que se han realizado durante esta emergencia climática tendiente a evitar anegamiento en viviendas y arterias.

Esta mañana le secretario de obras y servicios públicos de EL Bolson Enrique Ibarra realzo un racconto de las tareas realizadas durante esta semana, “hubo mucho trabajo, sabíamos obviamente que esta lluvia iba acontecer y en función de eso también organizamos los distintos trabajos en todos los barrios que habitualmente en temporada invernal y de lluvia con mucho nivel de precipitaciones tienen conflictos”.

Seguidamente el funcionario explico cómo se organizó el trabajo, “dispusimos una cuadrilla que hizo los trabajos de destape de alcantarillas y después todo lo que respecta a la organización de los trabajos con máquinas donde intervinieron las retroexcavadoras y motoniveladoras fundamentalmente, pero quiero destacar que también hubo mucho trabajo manual en todos estos sectores donde es costumbre ya que sufran estos acontecimientos”.









Sobre estos sectores que históricamente se anegan aclaro, “el problema es por cómo están consolidados, durante mucho tiempo no se han podido hacer las intervenciones necesarias porque tienen no están las calles reglamentarias, son prácticamente callejones de 4, 5, 6 m, no más que eso”.

Seguidamente Ibarra también remarco que una condicionante es el nivel de profundidad de los servicios, “ todos los servicios están a superficie prácticamente pero lo que nos permitiría a nosotros de alguna manera resolver todo esto para el invierno haciendo los trabajos en verano, Porque así es como se debe trabajar, no lo podemos realizar de manera óptima y más eficiente por qué rompemos las mangueras, por qué rompemos los cables, porque la gente se molesta cuando mandamos las motos porque se quedan sin el servicio eléctrico o de agua pero es entendible”.













Buenos vecinos

A este panorama se le suma que en sectores hay vecinos que no colaboran manteniendo la correntia de las aguas, “hoy también sufrimos todos estos acontecimientos sumados a que no hay colaboración por parte del vecino para mantener limpias las cunetas, no arrojar basura en lugares que son claves para que el agua pueda circular bien y pueda drenar bien, pero indefectiblemente a todo esto pudimos de alguna manera atemperar la gravedad la situación”, sentenció.









Diagonal Líbano

En respuesta a la queja de los vecinos de la diagonal Líbano, Ibarra destacó que estos son programas que vienen desde nación con un fondo específico y un tiempo determinado para ejecución de la obra, “tenemos 90 días para hacer la obra y realmente pensamos que íbamos a tener una ventana de buen tiempo para poder avanzar con todo lo que tiene que ver con la diagonal Líbano, sin embargo el clima nos jugó una mala pasada, entiendo la situación de los vecinos, es valorable, Pero les pido un poco más de paciencia porque a principios de la semana entrante vamos a tener una ventanita de buen clima para poder solucionar el problema y avanzar con la obra”, explicó el secretario de obras y servicios públicos Enrique Ibarra.

Nuevas obras

Sobre el resto de las obras explico que avanzan de la misma manera, todo sujeto y dependiendo de la situación climática. Son obras de veredas que terminan en generando menor dificultad y menores inconvenientes a los vecinos.





