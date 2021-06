A través de una carta que se hizo pública el día viernes, los barrios afectados por los incendios del pasado 9 de marzo se unificaron en el pedido de reformas en el funcionamiento de la asistencia que llega al lugar. En consonancia pidieron una respuesta en menos de 72 horas sobre el pedido de la renuncia de los secretarios de: gobierno, desarrollo social, comité de emergencia, producción y planificación estratégica; De igual manera convocan para este lunes a las 11:00 a una juntada frente al municipio lacustre.





La misiva dirigida al intendente Augusto Sánchez y la concejal Norma Zurita, primeramente relata algunas de las situaciones que según los vecinos no están bien dice: “Al intendente de Lago Puelo Sr. Augusto Sánchez, presidenta del consejo deliberante: Sra Norma Zurita.

Las vecinas y vecinos damnificados por la emergencia ígnea de los parajes Cerro Radal y Golondrinas: Juntas promotoras: *"Radal3" * "Parcela 26" * "pinar R 40", vecinos y vecinas de zonas afectadas

Nos dirigimos a usted con gran preocupación por la situación que venimos atravesando ya hace más de tres meses.









No solo fuimos víctimas de un incendio intencional sino también de que en el proceso de reconstrucción hemos notado la gran falta de capacidad, de negligencia de parte de varios funcionarios municipales de determinados espacios y no de todos vale aclarar que reconocemos el esfuerzo que vienen llevando otros sectores, pero luego de varias asambleas creemos que tres meses fue un tiempo prudencial para haber conseguido respuestas de parte de estos sectores los cuales brillan por su ausencia y falta de empatía con las y los vecinos, no hemos recibido respuesta alguna de todas las demandas de logística para agilizar el proceso de reconstrucción así como nada de herramientas ni ningún tipo de materiales, mucho menos contamos con sus presencias en el territorio.

Como vecinas y vecinos damnificados necesitamos rapidez entendiendo la urgencia que la catástrofe amerita.









Hoy nos encontramos en la triste obligación moral de que por el bien de este proceso que venimos llevando con gran esfuerzo con todas y todos las y los vecinos damnificados y colaboradores, es exigirle el urgente accionar en cuestiones muy determinantes como:

*la planificación y urbanización de los barrios afectados, con calles, caminos y gaviones de contención.

*el compromiso de brindar los servicios básicos.

* la construcción de todas y cada una de las viviendas de emergencia enviada para las y los damnificados.

*definición exacta del destino habitacional de cada una de las personas reubicadas por terrenos peligrosos.

*regularización de tierras para cada familia afectada por el incendio.

*informe inmediato de los trabajadores sociales para saber la situación en particular de cada familia. Y en todos los sectores no sólo lo de mejores accesos.

Exigimos la remoción inmediata de los cargos de los funcionarios responsables de :

*Desarrollo humano y social.

*Producción.

*Planificación estratégica

*COE

*secretaria de gobierno.

Así también se ponga en funcionamiento el área de Economía Social.









Como propuesta sugerimos que las responsabilidades vacantes sean cumplidas y llevadas a delante por vecinas y vecinos damnificados con la capacidad y el conocimiento necesarios.





Tenemos la firme certeza de que muchos de las y los vecinos cuentan con el conocimiento técnico y especifico del territorio, para hacerlo sin ningún tipo de interés más que el de mejorar para lo que queda del proceso sea lo más rápido y eficaz posible con un trato directo del estado municipal en los barrios más postergados, Queremos también dejar en claro que la lucha de los vecinos por el traspaso de tierras es de las 70 hectáreas que son las cuales estamos habitando incluyendo a las y los vecinos que deben ser reubicados. Y No de las 580 que pretende exigir el municipio al gobierno provincial por qué no queremos ser rehenes de disputas políticas ni intereses mezquinos, sin ningún tipo de ánimo de confrontar y con la idea de optimizar los recursos y tiempo confiamos en que está propuesta es la más indicada para mejorar el desarrollo territorial y de trabajar en conjunto y codo a codo con cada vecina y vecino.





Sin otro motivo más que pueda convocarnos a una audiencia, los saludamos muy cordialmente esperando una respuesta dentro de las 72 hs por escrito a cada junta promotora en particular.









Las y los vecinos afectados





-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------

powered by 123ContactForm.com |