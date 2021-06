Manuel Jamamillo, director general de la Fundación Vida Silvestre , en diálogo con Radio Chubut, explica que solicitaron a la provincia que se derogue la ley que recompensa la caza de pumas y zorros.

En referencia al accionar que llevan un cabo los productores para evitar que los pumas se coman a sus ovejas, Jaramillo recomendó "identificar a los animales conflictivos y no matar indiscriminadamente". Sumó a la sugerencia que "no se distribuyan trampas", ya que a lo que su visión respeta, el gran problema es que "las ovejas están esparcidas en grandes extensiones y no hay forma de controlarlas".