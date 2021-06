La Campaña solidaria que lleva adelante el club Frontera busca recaudar fondos para comprar materiales de construcción, los mismo serán entregados a las familias afectadas por los incendios del pasado 09 de marzo en la comarca andina. Se subastan camisetas originales autografiadas por glorias del deporte como Lionel Messi y Manu Ginóbili ente otros.





👉🏿 Este es un paso a paso para que uses como guía y que puedas subastar, cualquier duda podés comunicarte al 2944 93-5500. Si buscas algún artículo en particular y no lo encontras podes pedirnos por whatsapp el catálogo de los artículos.













Te pones la camiseta?

