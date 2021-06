La secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mercedes Ibero, hizo mucho hincapié en la seguridad que tienen las vacunas contra el COVID-19 que se están aplicando en el país. La secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mercedes Ibero, hizo mucho hincapié en la seguridad que tienen las vacunas contra el COVID-19 que se están aplicando en el país.





"Todas las vacunas que llegan están autorizadas por la ANMAT, quien tiene el aval científico para hacerlo. Sabemos de personas que se han acercado al vacunatorio y si no les gustaba el nombre de la vacuna, no se la aplicaban y la vedad es que todas son seguras y efectivas”, ratificó Ibero.





La Doctora puso un claro ejemplo para que se entienda su mensaje: “Cuando nos ponemos el resto de las vacunas, no sabemos qué laboratorio las produce o que efectos adversos tuvo y nos vacunamos. Por eso les pido por favor que no dejen de vacunarse, no tengan miedo, está todo autorizado por autoridades con seriedad para hacerlo”.





“La única manera de frenar esta pandemia es estando toda la población vacunada. Por eso es muy importante que las personas que están dentro de los grupos que hoy se están vacunado en la provincia, se acerquen a hacerlo”, agregó la Secretaria.





Con respecto a la cantidad de casos, Ibero remarcó que hubo una importante baja debido a que se respetaron las medidas preventivas, y si bien felicitó a la población, insistió: “Más allá de que vienen bajando, todavía hay muchos casos diarios. Por más que estemos vacunados, el virus está, hay cepas nuevas que son muy contagiosas y con casos graves, hay que seguir cuidándose”.





Vacunas para embarazadas





Ibero también confirmó que empezarán a aplicar las dosis a mujeres embarazadas. “Esto se definió ayer en la reunión del COFESA, en la que participaron todos los ministros de Salud del país. Entre hoy y mañana, con la llegada de más vacunas, se organizará cómo empezar a hacerlo y habilitar la aplicación para que se anoten”.

