Miguel Aleuy es uno de los vecinos que junto a varias personas y empresarios solidarios su nuclearon y ya compraron dos equipos de alto flujo, el primer humificador ya está prestando servicio en el nosocomio, el segundo llegara en par de semanas y otros elementos están en la mira de ser adquiridos con la colecta que llevan adelante.





Primeramente, el vecino comentó que ante una necesidad que tenía nuestra comunidad se reunió un grupo y comenzaron a trabajar para lograr la compra de un elemento, se dio inicio con la primera compra luego un segundo y ahora la perspectiva es de un tercero.

Aleuy explicó que esto es fundamental para la ayuda de la gente en nuestro hospital local, en mi caso tuve una experiencia muy importante y grave, pero destacó: “estoy enormemente agradecido con el personal, trabajan en forma incondicional con todos, la comunidad de El Bolsón creo que debe tomar conciencia de lo que es esta enfermedad y ayudar a no contagiarse”.

Profundizó que lo que vivimos es una pandemia donde los recursos del estado no alcanzan, es así que con aportes solidarios de vecinos se puede llegar a mejorar, todos sabemos que esto sigue y va a seguir porque no hay una fecha de finalización, esta enfermedad no se va a ir.

Nuestras metas en el grupo ahora son los aireadores que tienen un costo aproximado de cuatrocientos mil pesos, pero los afectados sentimos que estos aparatos nos salvan, muchísima gente aportó en distintas medidas, de las formas que podían.

La intención dijo Aleuy es seguir con esta iniciativa adelante, y lograr comprar cosas más complejas que necesite el hospital, por esta razón pedimos que las personas se sigan sumando, Miguel brindó su número de celular para quienes deseen contactarse y colaborar 2944299077 expresó que puede facilitar el número de cuenta del Banco Patagonia, destacando que por mínimo que sea es muy importante y necesario.





