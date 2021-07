Se trata de Analía Millaqueo, una joven nacida en la localidad de El Maitén quién desde chica soñaba con jugar al fútbol. Este sueño la llevó a participar en equipos de San Carlos de Bariloche sin embargo un embarazo la hizo regresar a El Bolsón y luego una mordedura de un perro callejero que le dejó 32 puntos de sutura en su pierna izquierda quedo con la desazón de quizás no poder volver a jugar al fútbol; Hoy luego de reponerse a todas las adversidades celebra su mejor momento futbolístico.





“Arranqué de muy chica, siempre jugaba al fútbol, tengo un hermano menor así que era como mi compañero y vine para acá para El Bolsón a los 10 años y a los 13 años más o menos empecé a jugar con mujeres de acá que ahora son grandes. De ahí me fui a jugar a Bariloche en la Liga de 11 de allá también por suerte siempre me fue bien o sea siempre rendí”, nos cuenta Analía.













El segundo gol olímpico

Con todo la joven relato como se sintió al convertir este tanto olímpico que el dio el triunfo a su equipo, “hoy creo que se dio también por la confianza de mis compañeras, de mí DT de todos los que me apoyan, porque agarré la pelota con seguridad --hasta le barrí la esquina--, mire el arco y lo venía practicando porque ya me había salido una vez, o sea es el segundo gol que hago”, remarco orgullosa.





"Mirar la foto me genera muchas cosas!! impresionante me remueve el alma, los sentimientos, cuando me ataco el perro jamás pensé volver a las canchas y sin embargo acá sigo mas firme que nunca", asegura Analia.









Afrontar la adversidad

Paro para Analía no todo fue fácil, nos cuenta como debió volver de Bariloche luego de ser mama, incluso siguió jugando cuando estaba embarazada, “venía jugando en varios equipos con pibas de Bariloche, me quede embarazada pero igual seguí jugando hasta que tuve que volver a El Bolsón y el año pasado que me sume la Juventud Unida”.

Ya jugando con Juventud Unida la suerte le jugó una mala pasada, “hace dos años me mordió un perro que también fue una noticia muy grosa en su momento porque me hicieron como 32 puntos en esa pierna, la izquierda que es con la que hago los goles, pero gracias al equipo pude salir adelante” cuanta la joven que en su momento pensó que se terminaba su carrera futbolística y hoy con 32 años, hijos y como ella sostiene—una vida realizada—vive su mejor momento deportivo.













Sobre el futbol femenino

Finalmente, consultada sobre la inserción del futbol femenino destaco que es un logro importantísimo, “está buenísimo porque hay muchas chicas como yo que tengo 32 años y estoy jugando, pero además acá jugamos con chicas que son muy buenas, y la verdad que estaría buenísimo que sepa un poco más, es necesario también que se difunda que acá se juega al futbol femenino y que se habrá un poco más porque es necesario que se sepa que en El Bolsón se juega con este nivel”.