Vivo en Villa Turismo hace poco, es un lugar hermoso. Por las tardes salimos a caminar con mi amigo/perro Grego, él es más que un animal, hemos viajado juntos por varios lugares, es parte de mi…

El recorrido aquí es siempre el mismo caminamos por el barrio y unos km subiendo al piltri y luego regresamos.

Ayer 20 de julio tenía una entrevista por la tarde. Para que Grego no quede solo, un amigo que vive también en este barrio iba a caminar con mí mascota.

Todo fue bien hasta que bajando, a 100mts de la entrada de la subida del piltri, dos perros se vienen a ladrar a Grego, estos eran de un hombre que estaba en una Chevrolet s 10 cabina simple, trabajando con vacas.

En eso que los perros ladraban el hombre los llama y le dice a mí amigo que no lleve más al perro porque la próxima vez iba a dejar que lo maten, que era propiedad privada y que había un cartel en la entrada que decía que los caninos no podían ingresar.

Mi amigo sin entender la agresión le dijo que no veía motivo para no salir a caminar con él, a lo que el hombre le respondió otra vez: “la próxima vez dejo que te lo maten”, para terminar la conversación mí amigo respondió un si al aire para seguir con la caminata, y el hombre le dio la orden a los perros que enloquecidos atacaron a mí perro mordiéndole profundamente (mí perro no es violento, no sabe defenderse) en eso mi amigo para salvar a Grego les pega patadas a los perros para que lo suelten, los logra separar y el hombre se viene corriendo y saca de la cintura un cuchillo. En ese preciso momento aparece un hombre que estaba haciendo trekking y lo hace entrar en razón a este señor diciéndole que las cosas no se arreglaban de esta manera.

Mí cuestión es, mi perro no es agresivo, por su salud necesita caminar mucho. Cada vez que salgo a caminar con el voy juntando basura que la gente deja en la montaña, no nos salimos del camino, no entramos en ninguna propiedad privada, el camino es privado o es de acceso al cerro?

Entiendo que hay un cartel que dice que no se puede pero trato de equilibrar esto cuidando el lugar y sabiendo que mí perro no genera basura, no corre animales, no caza, solo camina conmigo.

A la vez me preguntó si no se puede estar con perros porque este señor si, ¿qué autoridad tiene sobre la montaña?, ¿Quién le da la impunidad de decidir por la vida de mí compañero con el que camino hace seis años?

No pretendo que se pongan de mí lado, pero hay normas que son arcaicas, entiendo que haya que preservar la fauna y flora del lugar y por eso no se permita el ingreso de mascotas pero las personas van tirando su basura, van talando los árboles, van ensuciando las aguas, y ellos perjudican más la naturaleza que las mascotas.. Hay perros que no aprendieron a pasear, hay otros que si... Hay personas que respetan lo que tienen en frente hay otras que no... Hay cosas para mejorar? Siempre…

Betsabe Garisoain