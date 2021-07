(Bicicleta recuperada)





“Buen día, soy el dueño de las bicis que habían sido robadas el fin de semana y quería contarles que ayer ya nos entregaron la segunda bici ya recuperamos las dos bicis, nosotros hace tres meses nos vinimos a vivir acá y siempre nos sentimos parte de El Bolsón aunque no nacimos acá, hoy tengo el privilegio de poder estar viviendo acá, quiero agradecer a toda la población que se tomó un minuto de su tiempo para compartir la publicación, a todos esos que nos mandaban mensajes por privado aportando datos.

No quiero dejar de agradecer también a todos los efectivos de la Comisaría 12º que desde el minuto uno se movieron y no dejaron de buscar hasta que las encontraron, no tengo palabras para agradecer a todos… solo un enorme gracias a todos... entre todos unidos se puede y estas cosas son las que hacen un Bolsón mucho mejor... que el señor los bendiga a todos… Gracias.”

"Una bicicleta estaba armada, mientras que la otra se encontraba totalmente desarmada, era un rompecabezas, dejaron solo el cuadro de la bici, estaba todo, pero hasta la cadena le sacaron”