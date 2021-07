En nuestro carácter de Socias y Socios de la empresa social más importante de nuestra región, COOPETEL Ltda., manifestamos nuestra desazón y vergüenza por lo ocurrido en los hechos conocidos y que son motivo de investigación judicial. Carta abierta de asociados a la Coopetel. En nuestro carácter de Socias y Socios de la empresa social más importante de nuestra región, COOPETEL Ltda., manifestamos nuestra desazón y vergüenza por lo ocurrido en los hechos conocidos y que son motivo de investigación judicial. Carta abierta de asociados a la Coopetel.

Una Cooperativa de servicios es producto de la respuesta de una sociedad a necesidades comunes, que hacen que las personas se junten, asocien, aporten y trabajen para resolver carencias que no son cubiertas por el Estado ni por empresas privadas. Es un modo de organización social en donde lo prioritario es el bien común, la solidaridad, el desarrollo y la igualdad de derechos y obligaciones de sus socios.

Ante estos hechos que van contra los principios cooperativos, nos vemos obligados a manifestar nuestro más absoluto repudio a lo ocurrido, tanto con la desaparición de los 7.800 euros como con la forma en que la conducción y organismos de control interno actuaron ante esta situación.

Nos preguntamos:

¿Por qué no se asentó contablemente este ingreso como garantía del alquiler del local comercial?

¿Por qué no se dio a conocer y se denunció en el momento en que ocurrió la desaparición de este dinero (fines de enero –principios de febrero)?

¿Por qué Sindicatura y Auditoría no actuaron, pidieron informes y denunciaron el hecho?

¿El Consejo de Administración pretende solucionar el tema cambiando al Presidente?

Creemos que hay una desprolijidad absoluta e incompatible con el nivel de desarrollo y estructura administrativa que tiene Coopetel. Vemos una acción presumiblemente dolosa de la conducción y una actitud complaciente del Consejo en su totalidad, que no realizó las acciones, denuncias y comunicaciones que el hecho requería.

Observamos una presumible acción conjunta en encubrir y diluir el hecho de parte de los responsables del control de la administración, Sindicatura, Tesorería, Contaduría y Auditoría. Se supone fueron conocedores del hecho y no cumplieron sus obligaciones, en acción cómplice, o no se enteraron y esto les pasó por el costado, con lo que se los puede acusar como mínimo de incompetentes y no preparados para el cumplimiento de esa tarea.

Entendemos que hay una intención de la conducción que pretende inculpar de errores y acciones propias a los empleados en conjunto, quienes deberán explicitar su visión de lo ocurrido y dar a la justicia los elementos que tengan en su conocimiento.

En atención a todo ello, viendo la realidad del manejo de esta institución que es propiedad de más de 4.000 socios de esta comunidad, viendo el hecho delictivo de la desaparición del dinero y las nulas acciones del total de los responsables de la conducción y fiscalización de la entidad, es que solicitamos se desplace a la totalidad de los integrantes del Consejo de Administración, Sindicatura y Auditoría, se haga la restitución del dinero por parte de todos los responsables por acción u omisión, y se analice una intervención que convoque a nueva Asamblea y reconstitución de los organismos de conducción y control de la entidad.